|Евростат отново ни закопа: В рамките на ЕС България има най-нисък медианен еквивалентен доход от 7811 евро, средната стойност за ЕС е 21 582 евро
Една полезна мярка за приходите, които домакинствата генерират, е "медианният еквивалентен нетен доход“. Това се отнася до типичния доход на човек, коригиран спрямо размера на домакинството и след данъци. Данните са на Евростат, публикувани от Euronews и цитирани от "Фокус".
Към 2024 г. медианният еквивалентен доход в 34 европейски страни варира от 3075 евро в Албания до 50 799 евро в Люксембург.
В рамките на ЕС България има най-нисък медианен еквивалентен доход от 7811 евро, докато средната стойност за ЕС е 21 582 евро.
Начело в класацията са Швейцария и Норвегия, заедно с Люксембург, следвани от Дания, Австрия, Ирландия, Нидерландия и Белгия, всички в диапазона от 30 000 до 35 000 евро. Финландия, Германия, Швеция и Франция също са над средното за ЕС ниво.
За разлика от това, Северна Македония, Турция и Черна гора са на дъното на класацията.
В рамките на ЕС, Унгария и Румъния – наред с България – също отчитат общи суми под 10 000 евро.
Разделяне между Изток и Запад
Цифрите разкриват ясно разделение – страните от Западна и Северна Европа се радват на най-високи средни доходи, докато южните и източните региони изостават. Разликата между Люксембург и България например надхвърля 40 000 евро.
Когато се коригира спрямо стандарта на покупателната способност (СПС) – изкуствена валутна единица, която изравнява това, което парите могат да купят в различните страни – разликата се свива, но остава голяма.
Медианният еквивалентен нетен доход варира от 5098 СПС в Албания до 37 781 СПС в Люксембург. Средната стойност за ЕС е 21 245 СПС, като Унгария (11 199 СПС) е с най-ниската сред страните членки на ЕС.
Разликата между най-ниския и най-високия доход в ЕС е около 26 500 СПС, в сравнение с близо 43 000 евро в номинално изражение.
Страни като Полша, Румъния и България се представят значително по-добре, когато доходите се измерват в СПС, а не в номинално изражение.
Сред "големите четири“ икономики на ЕС, Германия и Франция остават над средното ниво, докато Италия и Испания са малко под него.
