Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Евростат отново ни закопа: Два български региона регистрират най-ниски нива на БВП на глава от населението
Автор: Десислава Томева 16:25Коментари (0)51
© Фокус
През 2023 г. брутният вътрешен продукт (БВП) на глава от населението в ЕС е бил 38 100 по стандарти на покупателна способност (СПС), в сравнение с 36 000 СПС през 2022 г.

Ирландските региони Дъблин (139 500 СПС) и Югозападна Ирландия (137 300 СПС) регистрираха най-високите нива на БВП на глава от населението сред регионите по номенклатурата на териториалните единици за статистика (NUTS 3) в ЕС, пред Волфсбург, Крайсфрайе Щат в Германия (136 500 СПС), където са налични данни само за 2022 г., и Париж във Франция (126 900 СПС).

Междувременно, най-отдалеченият френски регион Майот е регистрирал най-нисък БВП на глава от населението - 10 500 PPS, следван от Хасково (11 000 PPS) и Силистра (11 100 PPS) в България. Това показват данните на Евростат, цитирани от "Фокус".

Повечето региони с най-ниски нива на БВП на глава от населението се намират в България и Румъния, заедно с един регион в Унгария, където икономическата активност е паднала под 15 000 PPS на глава от населението.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Шефът на БНБ с важна информация за инфлацията в България и лихвите в еврозоната
Шефът на БНБ с важна информация за инфлацията в България и лихвите в еврозоната
13:47 / 18.10.2025
Млада лекарка: Работя на три места, почти без почивка. Заплатата ми е около 2000 лева
Млада лекарка: Работя на три места, почти без почивка. Заплатата ми е около 2000 лева
10:22 / 18.10.2025
Община Созопол обяви ден на траур за загиналите в катастрофа край Черноморец младежи
Община Созопол обяви ден на траур за загиналите в катастрофа край Черноморец младежи
15:59 / 18.10.2025
Адвокат от Пловдив с коментар за Киселова: Долнище на анцуг – това е признак за поражение!
Адвокат от Пловдив с коментар за Киселова: Долнище на анцуг – това е признак за поражение!
15:41 / 18.10.2025
Голяма трагедия край Бургас! Трима младежи загинаха при тежка катастрофа
Голяма трагедия край Бургас! Трима младежи загинаха при тежка катастрофа
10:21 / 18.10.2025
Нинова: С всяко следващо показване Борисов става все по-жалък и смешен, пълен циркаджилък
Нинова: С всяко следващо показване Борисов става все по-жалък и смешен, пълен циркаджилък
10:21 / 18.10.2025
Разпоредена е пълна проверка на обучението и изпита на водача, причинил катастрофата с трима загинали край Бургас
Разпоредена е пълна проверка на обучението и изпита на водача, причинил катастрофата с трима загинали край Бургас
19:19 / 18.10.2025
Актуални теми
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Кабинетът "Желязков"
Хаос в столичен мол, чуват се крясъци
България в еврозоната
Жандармерия пред община Пловдив
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: