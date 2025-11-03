Евростат: През последните 10 години отпадъците в ЕС се увеличават, а България рецеклира най-малко

© Отпадъците от опаковки са се увеличили през последното десетилетие. В същото време обаче седем държави от ЕС са постигнали целта за 2030 г. за рециклиране на поне 70% от всички отпадъци от опаковки още през 2023 г.



Според последните данни на Евростат, през 2023 г. в ЕС са генерирани над 79 милиона тона отпадъци от опаковки, съобщи Euronews.



Въпреки че това бележи намаление с 8,7 кг на глава от населението в сравнение с 2022 г., цифрата остава с 21,2 кг по-висока, отколкото през 2013 г. В 26 държави от ЕС хартията и картонът съставляват най-големия дял от общите отпадъци от опаковки, като 14 от тези държави натрупват над 40% от общото количество.



Отчитат се и значителни количества пластмасови отпадъци от опаковки - 15,8 милиона тона (19,8% от общото количество), стъкло - 15 милиона тона (18,8%) и дървесина - 12,6 милиона тона (15,8%).



Останалата част от отпадъците от опаковки се състои от 3,9 милиона тона метал (4,9%) и 0,2 милиона тона други материали (0,2%). Страните Ирландия, Италия, Германия и Люксембург генерират над 200 кг отпадък на глава от населението. Въпреки това обаче повечето от тези страни рециклират в най-големи количества.



През 2023 г. Италия рециклира най-голямото количество отпадъци от опаковки - 162,2 кг на глава от населението, следвана от Германия със 149,3 кг и Люксембург със 132,4 кг. Ирландия рециклира 131,6 кг на глава от населението.



За разлика от тях, страните Хърватия (42,3 кг), Румъния (48,5 кг) и България (47,2 кг) рециклират най-малко количества отпадъци от опаковки на глава от населението в целия Европейски съюз.



ЕС акцентира върху рециклирането



Европейският съюз е определил минимум 70% от всички отпадъци от опаковки да бъдат рециклирани до 2030 г.



Целите на ЕС обаче варират в зависимост от въпросния материал и неговото тегло. За хартия и картон е определен минимум 85%, докато 75% е установено за стъкло, 55% за пластмаси, 80% за черни (или на желязна основа) метали, 60% за алуминий и 30% за дърво.



Белгия, Нидерландия, Италия, Чехия, Словения, Словакия и Испания вече са постигнали общата цел за рециклиране на отпадъци от опаковки за 2030 г. Други 13 държави се приближават до целта от 70% с нива на рециклиране над 60%.



В другия край на класацията са Румъния, Унгария, Малта и Гърция, които отчитат общи нива на рециклиране на опаковки под 50% през 2023 г.