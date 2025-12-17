ЗАРЕЖДАНЕ...
Евростат: Най-ниският БВП на глава от населението е регистриран в България – 66% от средния за ЕС
Миналата година 10 държави регистрираха ДИП на глава от населението, равно или над средното за ЕС. Данните са на Евростат, цитирани от ФОКУС. Люксембург водеше с ниво от 46% над средното за ЕС, следван от Нидерландия (с 20% над) и Германия (с 19% над).
Най-ниските нива на ДИП на глава от населението са регистрирани в Латвия (с 28% под средното за ЕС), България и Унгария (и двете с 27% под).
По-големи разлики в БВП на глава от населението, отколкото в действителното индивидуално потребление
Брутният вътрешен продукт (БВП) на глава от населението в СПС, мярка за икономическа активност, също показва значителни разлики между страните от ЕС, като 10 от тях отчитат БВП на глава от населението над средния за ЕС.
Най-високият БВП на глава от населението е регистриран в Люксембург (245% от средния за ЕС), Ирландия (221%) и Нидерландия (134%). В другия край на диапазона, най-ниският БВП на глава от населението е регистриран в България (66% от средния за ЕС), Латвия (68%) и Гърция (69%).
