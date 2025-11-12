Средните годишни заплати в Европейския съюз продължават да растат, макар и с по-бавен темп от миналата година. Последните данни на Евростат показват, че през 2024 г. възнагражденията на пълно работно време са се повишили с 5,2% спрямо 2023 г. и вече достигат 37 840 евро средно за съюза.За сравнение, през 2023 г. общият ръст в ЕС е бил 6,1%.Страната ни отбелязва впечатляващ скок, нареждайки се на трето място в ЕС по темп на растеж на заплатите. Средното възнаграждение у нас е нараснало с 13,9% и достига 15 387 евро годишно.По-бързо увеличение е отчетено само в Румъния (16,7%) и Полша (16,6%).Въпреки сериозния ръст обаче, България остава твърдо на последно място в Европейския съюз по размер на средното годишно възнаграждение.Все пак страната ни бавно стопява разликата. Българските заплати вече представляват 38,7% от средното за ЕС, което е подобрение спрямо предходната година, когато делът е бил 35,7%.Непосредствено преди България в дъното на класацията се нареждат Гърция (17 954 евро) и Унгария (18 461 евро).Кой е на върха?Традиционно, най-високи заплати в ЕС и през 2024 г. са отчетени в Люксембург, където средното годишно възнаграждение достига 83 000 евро.Следват Дания със 71 600 евро и Ирландия с 61 100 евро.