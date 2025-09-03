ЗАРЕЖДАНЕ...
|Евростат: България отпуска финансовата помощ за студент от 233 евро, Дания – 8024 евро
Най-високите стойности на финансовата помощ за висше образование на студент са регистрирани в Дания (8024 евро), Ирландия (5692 евро) и Швеция (4948 евро), докато най-ниските са в Гърция (20 евро), Хърватия (97 евро) и Чехия (115 евро). По данни на Евростат страната ни отпуска по 233 евро.
Що се отнася до горния курс на средно образование и висшето образование, което не е висше, най-високите стойности на финансовата помощ са отпуснати от Нидерландия (1790 евро), Швеция (1741 евро) и Дания (1644 евро). От друга страна, финансовата помощ е била най-ниска в Хърватия (7 евро), Полша (16 евро) и Унгария (76 евро). За България сумата е 372 евро.
Сред страните от ЕС нивото на финансова помощ за домакинствата и студентите е по-високо за висшето образование, отколкото за горния курс на средното образование и висшето образование, с изключение на България, Чехия, Латвия и Словения. По данни на Евростат страната ни отпуска по 233 евро
