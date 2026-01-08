ЗАРЕЖДАНЕ...
Евростат: България е сред страните с най-ниска безработица през ноември в Европа
©
Нивото на безработица в ЕС е било 6,0% през ноември 2025 г., стабилно в сравнение с октомври 2025 г. и е нараснало от 5,8% през ноември 2024 г. Тези данни са публикувани от Евростат, цитирани от ФОКУС.
Безработицата в България е 3,5% през ноември, месец по-рано е била 3,6 на сто. Страната ни е сред държавите с най-добри показатели. За сравнение – безработицата във Финландия и Испания за същия период надвишава 10%.
Евростат изчислява, че 13,225 милиона души в ЕС, от които 10,937 милиона в еврозоната, са били безработни през ноември 2025 г.
В сравнение с октомври 2025 г. безработицата е намаляла с 97 хиляди в ЕС и със 71 хиляди в еврозоната.
В сравнение с ноември 2024 г. безработицата се е увеличила с 416 хиляди в ЕС и с 253 хиляди в еврозоната.
Младежка безработица
През ноември 2025 г. 2,923 милиона млади хора (под 25 години) са били безработни в ЕС, от които 2,318 милиона са били в еврозоната. Безработните млади хора у нас през ноември са били 12,6%.
През ноември 2025 г. нивото на младежка безработица е било 15,1% в ЕС, което е спад от 15,2% през предходния месец, и 14,6% в еврозоната, което също е спад от 14,8% през октомври 2025 г.
В сравнение с октомври 2025 г. младежката безработица е намаляла с 44 хиляди в ЕС и с 42 хиляди в еврозоната.
В сравнение с ноември 2024 г. младежката безработица се е увеличила с 24 хиляди в ЕС и с 11 хиляди в еврозоната.
Безработица по пол
През ноември 2025 г. нивото на безработица при жените в ЕС е било 6,2%, а нивото на безработица при мъжете е било 5,8%, като и двете стойности са стабилни в сравнение с предходния месец. В еврозоната нивото на безработица при жените е било 6,5%, което е спад от 6,6% през октомври 2025 г., а нивото на безработица при мъжете е било 6,1%, като е стабилно в сравнение с предходния месец.
Още от категорията
/
Продавачка: От 3 дена нямам евро в касата, хората правят сметка 1 евро и дават банкнота от 100 лева
10:04
Лекар: Имуностимулантите увеличават риска от грип, ако имате температура до 38 градуса - не бързайте да я сваляте
07.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.