Евростат: България е сред най-зависимите от ядрената енергетика страни
Най-големият производител на ядрена енергия в ЕС, Франция, е генерирал 58,6% от ядрената енергия в ЕС (380 451 GWh). Испания е следвана с 54 510 GWh (8,4%), пред Швеция (50 665 GWh; 7,8%) и Финландия (32 599 GWh; 5,0%).
В сравнение с 2023 г. производството на електроенергия от ядрени централи се е увеличило най-много във Франция (+12,5%), следвана от Швеция (4,5%) и Словения (+4,2%). Останалите производители на ядрена електроенергия регистрираха среден спад от 4%, вариращ между -0,6% в Словакия и -10,3% в Нидерландия.
Германия беше вторият по големина производител в ЕС до 2021 г., след като прекрати напълно ядреното производство през април 2023 г.
Страните от ЕС, които са най-зависими от ядрена електроенергия през 2024 г., са Франция (67,3% от цялата произведена електроенергия) и Словакия (61,6%). В Унгария, България, Белгия, Финландия и Чехия около 40% от цялата произведена електроенергия е от ядрена енергия. За разлика от това, само 2,9% от произведената електроенергия в Нидерландия е от атомни електроцентрали.
