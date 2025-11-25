ЗАРЕЖДАНЕ...
Евростат: България е на трето място по брой на служителите на чуждестранни филиали в предприятията извън ЕС
©
Най-високите дялове на чуждестранните филиали, действащи извън ЕС, са отчетени като предприятия, контролирани от институционални единици, резидентни в Хърватия (64,7%), Испания (60,1%), Португалия и Швеция (по 57,9%). Словакия (6,6%), Гърция (9,2%) и Латвия (19,4%) са имали най-ниските дялове.
Тази информация идва от данни за чуждестранните филиали на институционалните единици на ЕС, публикувани от Евростат и цитирани от "Фокус".
По отношение на заетостта, 61,6% от служителите и самонаетите лица, работещи за чуждестранни филиали, контролирани от институционални единици на ЕС, са били активни извън ЕС. Ирландските предприятия са имали най-висок дял на служителите на чуждестранни филиали в предприятията извън ЕС (82,3%), следвани от Испания (77,0%) и България (66,7%). Най-ниските дялове са били в Словакия (6,2%), Латвия (14,0%) и Румъния (16,6%).
Разходите за обезщетения на служителите на чуждестранните филиали, изразходвани извън ЕС, са били 59,1%. Най-високите дялове на разходите за обезщетения на служителите извън ЕС са отчетени за филиали, контролирани от Ирландия (76,1%), Испания (61,5%) и Германия (61,3%). Най-ниските дялове са отчетени за Словакия (5,7%), Чехия (19,5%) и Румъния (24,0%).
Чуждестранни филиали от ЕС извън ЕС: 61,2% от нетния оборот и 32,8% от брутните инвестиции
През 2023 г. 61,2% от нетния оборот на чуждестранните филиали, контролирани от страни от ЕС, е генериран извън ЕС. Най-високите дялове от този нетен оборот са регистрирани за филиали, контролирани от Ирландия (77,4%), Нидерландия (70,7%) и Испания (69,5%). Най-ниските дялове са за Словакия (6,2%), Латвия (13,1%) и Унгария (13,9%).
По отношение на брутните инвестиции в материални дълготрайни активи, само една трета (32,8%) е инвестирана в предприятия, разположени извън ЕС. Най-високите дялове от брутните инвестиции в материални дълготрайни активи в чуждестранни филиали извън ЕС са отчетени за предприятия, контролирани от Ирландия (80,3%), Дания (65,9%) и Португалия (60,5%). За разлика от това, най-ниските дялове са отчетени за предприятия, контролирани от Румъния (3,6%), Унгария (6,0%) и Словакия (10,6%).
Още от категорията
/
Банско чака над 5000 студенти, но има ресторанти и хотели, които няма да приемат младежите заради щети от миналата година
24.11
Голям проблем пред собствениците на земеделски земи: Предлаганите промени според тях са противоконституционни
20.11
Отказът от ПОС терминал може да изгони клиентите на малките търговци след въвеждането на еврото
20.11
Служителите могат да останат без ваучери за храна, секторът настоява сумата да се увеличи до 150 евро през 2026 г.
19.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.