ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Евростат: 92,8% от българите работят между 20 и 44 часа на седмица, често на две места
Данните показват забележими разлики между страните от ЕС за тези, които са работили повече от 45 часа седмично. Най-висок е процентът в Гърция (20,9%), следвана от Кипър (16,6%) и Малта (14,6%). От друга страна, най-нисък е в България (2,5%), Латвия (4,1%) и Румъния (5,9%).
Работното време между 20 и 44 часа седмично – комбиниране на основна и втора работа – е най-популярното в ЕС, като 72,3% от всички заети лица попадат в тази категория. Сред страните от ЕС, България (92,8%), Румъния (90,6%) и Латвия (86,9%) регистрират най-висок дял хора в тази категория.
На ниво ЕС 16,9% от заетите лица на възраст 20-64 години са работили до 19 часа седмично. Най-високите дялове в тази категория са наблюдавани в Нидерландия (26,8%), Дания (25,5%) и Австрия (25,3%). За разлика от това, тази категория е най-малката в Румъния (3,5%), България (4,6%) и Гърция (6,1%).
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
69-годишна жена е в тежко състояние, блъсната от автомобил в Благоевград
13:23 / 06.10.2025
Катастрофа на пътя между Симитли и Кресна, има жертва
14:06 / 06.10.2025
Младежи с увреждания откриха изложба в Кюстендил
11:59 / 05.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: