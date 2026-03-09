Антикорупционният фонд (АКФ) обръща внимание на публикувания доклад на мисията за оценка на нуждите на Бюрото за демократични институции и права на човека към Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ODIHR) във връзка с предстоящите предсрочни парламентарни избори на 19 април 2026 г.Докладът посочва редица системни проблеми в изборната среда в България – включително опасения относно прозрачността и безпристрастността на изборната администрация, съмнения за натиск върху избиратели и купуване на гласове, както и дългогодишни клиентелистки практики на местно ниво.ODIHR също отбелязва, че в изборното законодателство остават неизпълнени редица предишни препоръки на организацията и че последните промени в правилата са били ограничени и фрагментарни.На този фон ODIHR препоръчва разгръщането на пълномащабна мисия за наблюдение на изборите. Тя ще включва екип от анализатори, 16 дългосрочни наблюдатели в страната и около 200 краткосрочни наблюдатели, които да следят изборния ден.Според АКФ решението за толкова значителна международна наблюдателска мисия е ясен сигнал за необходимостта от повишено внимание към честността и прозрачността на изборния процес."Наличието на сериозна международна наблюдателска мисия е важно условие за повишаване на общественото доверие, но отговорността за гарантиране на честни избори остава преди всичко на българските институции“, посочи д-р Марио Русинов, анализатор в АКФ.Антикорупционният фонд ще продължи да следи процеса и да информира обществеността за рисковете пред изборната честност, включително за проблеми, свързани с корупционни практики, купуване на гласове и натиск върху избиратели.