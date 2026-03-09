ЗАРЕЖДАНЕ...
Европейски институции настояват за пълномащабна мисия за наблюдение на изборите в България
Докладът посочва редица системни проблеми в изборната среда в България – включително опасения относно прозрачността и безпристрастността на изборната администрация, съмнения за натиск върху избиратели и купуване на гласове, както и дългогодишни клиентелистки практики на местно ниво.
ODIHR също отбелязва, че в изборното законодателство остават неизпълнени редица предишни препоръки на организацията и че последните промени в правилата са били ограничени и фрагментарни.
На този фон ODIHR препоръчва разгръщането на пълномащабна мисия за наблюдение на изборите. Тя ще включва екип от анализатори, 16 дългосрочни наблюдатели в страната и около 200 краткосрочни наблюдатели, които да следят изборния ден.
Според АКФ решението за толкова значителна международна наблюдателска мисия е ясен сигнал за необходимостта от повишено внимание към честността и прозрачността на изборния процес.
"Наличието на сериозна международна наблюдателска мисия е важно условие за повишаване на общественото доверие, но отговорността за гарантиране на честни избори остава преди всичко на българските институции“, посочи д-р Марио Русинов, анализатор в АКФ.
Антикорупционният фонд ще продължи да следи процеса и да информира обществеността за рисковете пред изборната честност, включително за проблеми, свързани с корупционни практики, купуване на гласове и натиск върху избиратели.
