Европейската статистика с много лоши новини за България
Автор: Десислава Томева 14:51Коментари (0)77
Болестите на кръвоносната система – включително инфаркти, сърдечни заболявания, хипертонични заболявания и заболявания на белодробното кръвообращение – са представлявали 32,4% от всички смъртни случаи в ЕС през 2022 г.

Болестите на кръвоно
сната система са били водеща причина за смърт в 78,5% (186 от 237) от регионите, класифицирани на ниво 2 от номенклатурата на териториалните единици за статистика (NUTS). Данните са на Евростат, цитирани от "Фокус“.

В ЕС има 18 региона, където заболяванията на кръвоносната система са представлявали поне половината от всички смъртни случаи.

Най-високите регионални дялове са в България и Румъния, където тези заболявания са представлявали повече от 50% от всички смъртни случаи във всеки регион. Южно-централен регион в България е регистрирал най-висок дял (66,2%), следван от Южно-Западна Олтения в Румъния (65,1%).

Извън тези две държави, единствените други региони в ЕС, където заболяванията на кръвоносната система са представлявали поне 50% от всички смъртни случаи, са регионите в Литва, Латвия (един регион на ниво NUTS 2) и регионът Дел-Алфолд в Унгария.

За разлика от това, в ЕС имаше 10 региона на ниво NUTS 2, където заболяванията на кръвоносната система са били причина за по-малко от 1 на всеки 5 смъртни случая през 2022 г. Всички тези региони се намираха във Франция, като най-ниските дялове бяха в столичния регион Ил дьо Франс (18,9%), южния регион Прованс-Алпи-Лазурен бряг (18,7%) и най-отдалечения регион Мартиника (18,3%).






