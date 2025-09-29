ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Европейската статистика с много лоши новини за България
Болестите на кръвоно
сната система са били водеща причина за смърт в 78,5% (186 от 237) от регионите, класифицирани на ниво 2 от номенклатурата на териториалните единици за статистика (NUTS). Данните са на Евростат, цитирани от "Фокус“.
В ЕС има 18 региона, където заболяванията на кръвоносната система са представлявали поне половината от всички смъртни случаи.
Най-високите регионални дялове са в България и Румъния, където тези заболявания са представлявали повече от 50% от всички смъртни случаи във всеки регион. Южно-централен регион в България е регистрирал най-висок дял (66,2%), следван от Южно-Западна Олтения в Румъния (65,1%).
Извън тези две държави, единствените други региони в ЕС, където заболяванията на кръвоносната система са представлявали поне 50% от всички смъртни случаи, са регионите в Литва, Латвия (един регион на ниво NUTS 2) и регионът Дел-Алфолд в Унгария.
За разлика от това, в ЕС имаше 10 региона на ниво NUTS 2, където заболяванията на кръвоносната система са били причина за по-малко от 1 на всеки 5 смъртни случая през 2022 г. Всички тези региони се намираха във Франция, като най-ниските дялове бяха в столичния регион Ил дьо Франс (18,9%), южния регион Прованс-Алпи-Лазурен бряг (18,7%) и най-отдалечения регион Мартиника (18,3%).
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Волейболна еуфория завладява Кюстендил и Дупница
10:25 / 28.09.2025
Четиридневна работна седмица в България – защо не?
10:06 / 27.09.2025
Цветове, вкусове и традиции в Кюстендил
08:31 / 27.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: