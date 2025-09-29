Европейската статистика с много лоши новини за България

© Болестите на кръвоносната система – включително инфаркти, сърдечни заболявания, хипертонични заболявания и заболявания на белодробното кръвообращение – са представлявали 32,4% от всички смъртни случаи в ЕС през 2022 г.



Болестите на кръвоно Примерно заглавие 1 Примерно заглавие 2 Примерно заглавие 3



В ЕС има 18 региона, където заболяванията на кръвоносната система са представлявали поне половината от всички смъртни случаи.



Най-високите регионални дялове са в България и Румъния, където тези заболявания са представлявали повече от 50% от всички смъртни случаи във всеки регион. Южно-централен регион в България е регистрирал най-висок дял (66,2%), следван от Южно-Западна Олтения в Румъния (65,1%).



Извън тези две държави, единствените други региони в ЕС, където заболяванията на кръвоносната система са представлявали поне 50% от всички смъртни случаи, са регионите в Литва, Латвия (един регион на ниво NUTS 2) и регионът Дел-Алфолд в Унгария.



За разлика от това, в ЕС имаше 10 региона на ниво NUTS 2, където заболяванията на кръвоносната система са били причина за по-малко от 1 на всеки 5 смъртни случая през 2022 г. Всички тези региони се намираха във Франция, като най-ниските дялове бяха в столичния регион Ил дьо Франс (18,9%), южния регион Прованс-Алпи-Лазурен бряг (18,7%) и най-отдалечения регион Мартиника (18,3%).