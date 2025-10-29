ЗАРЕЖДАНЕ...
|Европейската статистика е категорична: Синьото гориво в България с най-голям ръст в ЕС в цената за година
Процентът на данъците и таксите в крайните цени на газа леко се е увеличил от 30,0% през втората половина на 2024 г. до 31,1% през първата половина на 2025 г., което показва по-нататъшно намаляване на субсидиите – главно под формата на данъчни облекчения – въведени през предходните семестри. Данните са на Евростат, цитирани от "Фокус".
Различия в цените на газа за домакинствата в различните страни от ЕС
Цените на газа за домакинствата варират значително в рамките на ЕС. Швеция регистрира най-високи цени от 21,30 евро за 100 kWh, следвана от Нидерландия (16,17 евро) и Дания (13,06 евро). За разлика от това, Унгария (3,07 евро за 100 kWh), Хърватия (4,61 евро) и Румъния (5,59 евро) отчитат най-ниските цени.
В сравнение с първата половина на 2024 г., най-голямото увеличение на цените в национални валути е регистрирано в Естония (+23,9%), България (+23,6%) и Швеция (+20,9%), докато най-голямото намаление е регистрирано в Словения (-12,7%), Австрия (-11,5%) и Чехия (-10,9%).
Изразени в стандарти на покупателна способност (СПС), най-високите цени на природния газ за домакинствата са наблюдавани в Швеция (17,55), Португалия (15,34) и Нидерландия (13,80). Най-ниските цени, базирани на СПС, са в Унгария (4,43), Хърватия (6,47) и Люксембург (7,04).
