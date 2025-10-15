ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Европа пак ни вкара в срамна статистика
В повечето страни от ЕС делът на децата с неудовлетворени нужди от медицински грижи е бил по-висок в домакинствата с разполагаем доход под прага, като най-голямата разлика (6,1 процентни пункта) се наблюдава в България. В 10 страни от ЕС обаче този дял е по-нисък за децата, живеещи в домакинства под прага на риска от бедност, като най-голямата разлика в тази посока се наблюдава във Финландия.
Изданието "Ключови данни за условията на живот в Европа“ за 2025 г., публикувано през септември, предоставя цялостен преглед на това как живеят европейците днес. Тази публикация обхваща теми от разпределението на доходите и неравенството до домакинствата, интензивността на труда и грижите за децата, както и здравеопазването, уврежданията и дискриминацията. Днес се фокусираме върху здравето, като подчертаваме неудовлетворените нужди на децата от медицински грижи.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Катастрофа затруднява движението по пътя между Симитли и Разлог
13:01 / 14.10.2025
Откриха мъртви мъже в Кюстендил и Дупница
11:20 / 13.10.2025
Сблъсък с камион прати две момичета в дупнишката болница
11:40 / 13.10.2025
Ново съоръжение подобрява условията за плуване в Сандански
10:06 / 13.10.2025
След взрива пред полицията в Дупница - арест в столицата
09:18 / 13.10.2025
Самоделката пред полицията в Дупница била с барут
14:37 / 13.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: