Коментарна статия от Джесика Розуол, комисар на ЕС за околна среда, устойчивост на водите и конкурентоспособна кръгова икономика. Статията еот Представителството на Европейската комисия в България.Да си представим един свят, в който продуктите, които ползваме ежедневно в бита, са направени от възобновяеми, биологични природни ресурси, добити в нашия регион, а не от изкопаеми ресурси — например пластмаси, боя, дрехи, строителни материали…Миеш си зъбите с дървена четка, лакът ти за нокти е от водорасли, а изолацията на дома ти е от естествени материали. Отиваш пеш на работа с еко-маратонки, направени от материали на растителна основа, носиш обяда си в плик от биопластмаса и го ядеш с вилица от царевица. А земеделците произвеждат храната с биоторове, фабриките правят устойчиви опаковки от коноп, а в батериите се използва обработена дървесина. Всеки предмет или продукт е също толкова ефективен и надежден, колкото и техните аналози на основата на изкопаеми ресурси. Всички те са проектирани да бъдат кръгови и щадящи климата.А какво би било, ако можехме да постигнем всичко това и същевременно да подкрепяме селските общности, да осигуряваме качествени работни места и зелен растеж и да намаляваме въглеродния отпечатък?Много по-близо сме до този модел, отколкото може би сте мислили. Добре дошли в биоикономиката — иновативно решение на проблема с изкопаемите ресурси и горива, който трябва своевременно да бъде решен. През 2023 г. биоикономиката на ЕС генерира 863 милиарда евро, което представлява 5% от БВП и подкрепя над 17 милиона работни места в Съюза. Всъщност биоикономиката има потенциал да постигне много повече.ЕС е в добра позиция да играе водеща роля в световната биоикономика: движена от науката и иновациите, основана на нашите собствени природни ресурси и суровини и подкрепяна от нашия единен пазар. Повече от две трети от държавите членки на ЕС са поели ангажимент за национални стратегии за биоикономиката. България прие стратегия за биоикономиката в селското стопанство, а стратегията за преход към кръговата икономика също поставя акцент върху биоикономиката. Стремим се да предоставим подкрепа за по-голям брой авангардни решения; да преминем от иновации към растеж. Целта на новата стратегия на ЕС за биоикономиката е да даде силен тласък на този растеж. Ще работим със земеделските стопани, лесовъдите и малките предприятия, за да преодолеем пропастта между лабораторията и пазара и да реализираме идеите в промишлеността. Стратегията ще осигури стабилна финансова екосистема, която съчетава публични и частни инвестиции. И ще предостави ясна нормативна рамка като формулира прости и съгласувани правила, които ускоряват издаването на разрешителни за иновативните решения.Европа трябва да насърчава био-секторите, които имат най-голям потенциал за икономическа експанзия и които осигуряват ползи от гледна точка на околната среда. В основата на този растеж трябва да стои твърд ангажимент за устойчивост. Горите, почвите и другите екосистеми в Европа трябва да се управляват разумно и съобразно екологичните норми. Съсредоточени сме върху зеления растеж от една страна и върху устойчивото бъдеще — от друга. Това означава, че биоикономиката трябва да се бори с щетите в биоразнообразието и със замърсяването.Трябва също така наш основен фокус да бъде т.нар. кръговост: това означава да използваме оптимално остатъчната биомаса – например органични отпадъци, агробиомаса и дървесна биомаса като зърнената слама и дървените стърготини. Вместо да бъдат изхвърляни, те могат да наторяват нашите култури, да изхранват животните или да формират основата за биоматериалите. Можем да превърнем отпадъците в богатство и да помогнем на Европа да произвежда повече стойност с по-малко ресурси от първични източници.Биоикономиката може да повиши просперитета и конкурентите предимства на Европа. Тя ще намали зависимостта ни от несигурните световни вериги на доставки. Биоикономиката ще намали и суровинната ни зависимост от други държави. За мен биоикономиката е определящ стълб на европейския проект за изграждане на стратегическа автономност и овладяване на изменението на климата. Тя представлява обществена инвестиция в европейските селски общности и региони, в околната среда, в екосистемите – и най-вече в нашето бъдеще.Нека да помислим за това, докато крачим през делника си, заобиколени от безброй продукти на основата на изкопаеми ресурси. И да си представим една по-чиста, по-устойчива и по-стабилна Европа.