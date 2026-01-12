ЗАРЕЖДАНЕ...
Евродепутатът Радев с резерви към 100-процентен машинен вот: Не трябва по никакъв начин да застрашаваме сигурността и честността на вота
© NOVA NEWS
Коментарът му дойде, след като политическата формация върна първия проучвателен мандат и обяви, че подкрепя провеждането на избори в кратки срокове. По думите на Радев социологическите проучвания ясно показват, че партията отново ще бъде водеща сила в следващия парламент. Той подчерта, че дори в условията на малцинствено управление, ГЕРБ е успяла да реализира ключови стратегически цели за страната.
Според него в момент на война по границите на ЕС, миграционен натиск и икономически предизвикателства страната трябва да бъде предвидим и стабилен партньор.
Промени в изборните правила и машинното гласуване
Емил Радев се обяви категорично против промени в изборния процес непосредствено преди вота. По думите му подобни действия противоречат на всички международни стандарти и на препоръките на Венецианската комисия.
Той изрази резерви към идеята за 100% машинно гласуване, като предупреди за рискове от манипулации. "Не трябва по никакъв начин да застрашаваме сигурността и честността на вота“, заяви Радев. Според него предстоящата кампания ще бъде тежка и напрегната, а негативната политическа риторика по-скоро ще отблъсне избирателите. "Риториката не е положителна и това отказва хората да гласуват“, коментира евродепутатът.
Отговаря ли ЕС на очакванията на поколението Z
Той представи данни от европейско проучване, според което 68% от младите хора в ЕС одобряват Съюза, а в България този дял достига 70 на сто. В същото време повече от половината млади имат конкретни изисквания и очаквания.
Сред основните проблеми, които поколението Z очаква ЕС да реши, са младежката безработица, достъпът до жилища, разширяването на програмите "Еразъм+“ и предизвикателствата, свързани с изкуствения интелект. Радев предупреди, че навлизането на ИИ ще принуди значителна част от хората да сменят професиите си, което изисква бързи и адекватни политики.
Още по темата
/
Докладът за състоянието на националната сигурност бе приет на заседание на Съвета по сигурност към МС
14:56
Иво Сиромахов: Всеки влиза в политиката с големи планове и обещания, но колко от тях бяха изпълнени?
10.01
Още от категорията
/
КЗП глобява мобилен оператор с 50 000 евро за неправомерно спиране на услуги на редовен потребител
15:21
Съюзът на международните превозвачи: Засега загубите от блокадите на гръцките фермери са в размер на милиони евро
14:30
Валери Жаблянов: Политическата посока на БСП тепърва ще се изработва, всичко е в ръцете на делегатите на конгреса
09:36
Костадинов за нападението над българското посолство в Скопие: Къде е реакцията на нашите партньори?
11.01
Българският посланик в Скопие след нападението: Притеснявам се за членовете на българската общност, които нямат защитата, с която се ползваме ние от посолството
11.01
"Малко българско училище в Чикаго" и генералният консул Станков стоплиха отношенията: Какво предстои
11.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.