|Евродепутатът Емил Радев: Бягаме след вятъра!
"Надявам се да стигнем до изводи, които ще бъдат полезни и в следващите законодателни стъпки на Европейския парламент по регулаторната рамка за изкуствения интелект. Трябва нонстоп да имаме адекватни решения и да подобряваме правната рамка, която изостава доста от технологичния напредък. За съжаление, ние бягаме след вятъра, защото технологичните иновации напредват много бързо, а правната рамка значително изостава“, заяви Емил Радев.
Той отбеляза, че САЩ и Китай, които са преки конкуренти на Европейския съюз в тази област, на практика нямат законодателна рамка за изкуствения интелект. "Те успяват да привличат изследователи от всички страни, тъй като не са ограничени по никакъв начин от законови ограничения в развитието на изкуствения интелект“, поясни евродепутатът.
Изкуственият интелект навлиза все по-широко във всички сфери на човешка дейност – медицина, военно дело, правосъдието, и именно поради това е толкова необходимо приемането на законодателна рамка.
"Когато говорим за свръхинтелигентни системи и общ изкуствен интелект, очаква се те да надхвърлят човешките способности. Те могат да предложат революционни решения за медицина, образование, транспорт, устойчиво развитие, да дадат стратегически предимства за иновации и икономически растеж, но и да ни направят много по-уязвими. Голямото предизвикателство пред нас е да намерим разумния и ползотворен баланс, който нито да ограничава технологиите, нито да позволява да изтървем контрола върху изкуствения интелект“, заяви Емил Радев.
Европейският съюз има готовност за инвестиране в иновации и в т.нар. фабрики за изкуствен интелект, добави евродепутатът.
