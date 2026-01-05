Зрелищната операция на американските специални части във Венецуела е предназначена по-скоро за вътрешна консумация в САЩ, но със световен отклик. Тя беше ювелирно подготвена и с активното съучастие на голяма част от ръководните кадри във Венецуела. Виждаме доста добра постановка, с доста голям привкус на петрол. Това каза Илия Лазаров – главен секретар на Съюза на демократичните сили, евродепутат от ГЕРБ-СДС/ЕНП, в предаванетонаДоналд Тръмп дава ясна заявка, че иска преходът във Венецуела да се случи под ръководството на досегашната управляваща върхушка и страната да се развива под покровителството на американските петролни компании. "Той смята, че Мария Корина Мачадо и Едмундо Гонсалес, когото повечето държави в света признават за законен президент на Венецуела, не са подходящи да управляват. Това са хора, с които явно не е имало договорки“, коментира Лазаров.Според него сегашният режим ще се запази, като постепенно ще се модифицира, а опозицията няма да влезе в управлението. "Президентът Тръмп има нужда от силни външнополитически акции, с които да покаже своята сила и своята теза за това, че "ще направи Америка отново велика“. Това, че един диктатор трябва да бъде свален, не означава, че трябва да бъде свален по такъв груб начин“, добави Лазаров.Всички латиноамерикански държави са категорично против военната интервенция, отбеляза евродепутатът. По думите му реакциите на Русия не са остри, за разлика от тези на Китай. "Китай няма интерес от разтурване на международния ред, защото живее от търговията. Един нестабилен свят намалява потреблението, респективно и печалбите. Тръмп се постара веднага да успокои Китай по отношение на техните инвестиции във Венецуела, уточни Лазаров.Най-силна подкрепа за Мадуро дойде от Израел. "Защото Мадуро беше известен с връзките си с Иран и "Хизбула“, поясни той.По думите му операцията на САЩ във Венецуела създава опасен прецедент за преразглеждане на световния ред и разделяне на света на сфери на влияние. Ако Европа иска да бъде световен играч, тя трябва да бъде четвъртият играч сред великите сили, заяви Илия Лазаров."Европа трябва да осъзнае, че за да стане световен фактор, тя трябва да има единна външна политика, единна отбранителна политика и единна политика на сигурност. Т.е. трябва да се върви към федерализация, защото в този си вид, с това разноговорене нямаме своята тежест в световната политика. България не осъзнава ползите от подобна федерализация. Обикновено малките държави най-много се възползват от такава федерализация, защото те са консуматори на увеличаващата се сила и мощ. Европа е голям икономически фактор, но не и външнополитически и военно-стратегически. България има своето място и има своите ползи от това“, заяви Лазаров.