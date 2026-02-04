Инфлацията, покачващите се цени и разходи за живот заедно със създаването на нови работни места и сигурността – това са трите приоритетни теми за европейските граждани, показва последното проучване на Евробарометър на Европейския парламент, което бе публикувано днес.се припокриват по първите два приоритета. 59% от българите посочват, че основният проблем са цените при средно 41 на сто за ЕС. 47 на сто очакват решения, свързани с икономиката и разкриването на работни места. И по двата показателя има ръст от 3 процента спрямо предходното проучване. На трето място като приоритет за българите са бедността и социалното изключване, на четвърто и пето – общественото здравеопазване и земеделието и продоволствената сигурност.Като цяло за ЕС проблемът с икономиката и създававето на работни места е важно за 35 процента от хората, като той отбелязва увеличение с пет процентни пункта по тази тема спрямо май 2025 г. Докато повечето анкетирани очакват жизненият им стандарт да остане стабилен през следващите пет години, значителен дял (28%) предвиждат спад, особено в страни, където икономическата несигурност е по-силно усещана. Очакването, че жизненият им стандарт ще спадне, е най-силно сред френските (45%), белгийските и словашките граждани (и двете по 40%). На европейско ниво гражданите очакват ЕС да се съсредоточи върху укрепването на позициите си в света, по-специално като се съсредоточи върху отбраната и сигурността (40%, което е с 3 процентни пункта повече в сравнение с последното проучване).От Европейската конфедерация на профсъюзите обръщат внимание, че проучването показва силна връзка между икономическата несигурност и песимизма за бъдещето. ЕКП призовава лидерите на ЕС да се справят едновременно с икономическата несигурност и конкурентоспособността, като влагат пари в доходите на работниците и стимулират вътрешното търсене, споделят от КНСБ.Няма сериозен план за конкурентоспособност без по-силно вътрешно търсене, водено от по-високи заплати и силно колективно договаряне. Те могат да постигнат това, като ускорят действията за насърчаване на колективното договаряне, включително чрез изменение на правилата за обществените поръчки и чрез утвърждаване на силен Закон за качествени работни места, който включва законодателство за увеличаване на колективното договаряне като най-добрият начин за наистина справедливо заплащане и условия на труд, посочват от ЕКП.