Евакуираха столичен мол заради учение. Това съобщиха от МВР за "Фокус". 

По информация на полицията търговският център се намира на бул. "България" в София. Учението е било планувано, като се проиграват различни ситуации.