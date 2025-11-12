ЗАРЕЖДАНЕ...
Евакуация на столичен мол: Причината е учение
© Google street view
По информация на полицията търговският център се намира на бул. "България" в София. Учението е било планувано, като се проиграват различни ситуации.
Още от категорията
/
Димитър Зоров: Немалка част от продуктите с наименование "българско сирене" имат различни нерегламентирани примеси и добавки
08:53
Експерт по киберсигурност: Децата не се обучават какви са рисковете от използването на изкуствения интелект
11.11
Красен Станчев: След 1998 година до сега имаме най-дългият период на икономическо развитие и просперитет в цялата история
10.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.