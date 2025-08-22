Новини
Ето я темата и верните отговори от поправителната матура по БЕЛ
Автор: Петър Дучев 15:01
©
"Драмата на раздвоението“ по стихотворението на Пейо Яворов "Две души“ бе темата за интерпретативно съчинение в последната 41 задача от днешния зрелостен изпит по български език и литература. Избралите есе писаха по темата "Силата да прощаваш“.

5763 зрелостници се явиха на матурата, която се проведе в близо 260 училища в страната.

Тестът, който бе генериран рано сутринта в МОН, се състои от 22 задачи с избираем отговор, 16 с кратък свободен отговор и две с разширен свободен отговор. За 41 задача бе изтеглен вариант 11.

Матурата проверява знанията и уменията по граматика, правопис, лексика, способност за създаване на текст, извличане на информация. На тази сесия полагат изпити младежи, които не са се явили на предишни или имат вече диплом за средно образование, но искат да си променят оценката, за да кандидатстват в университет.

Максималният брой точки от изпита е 100. Резултатите ще бъдат обявени до 5 септември.

В МОН постъпи информация за 7 анулирани работи.

В понеделник ще се проведе вторият задължителен изпит по предмети по избор на ученика, както и по професия.

Ключът с отговорите за теста от днешния изпит можете да видите ТУК.

