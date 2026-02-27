Индексирането на парите за възрастните хора от 1 юли 2026 г. се очертава като едно от най-важните решения в социалната политика през годината. След месеци на колебания, политически спорове и неясноти около бюджета, вече е ясно: ако действащите правила бъдат приложени, пенсиите трябва да нараснат със 7,8%. Това увеличение произтича от т.нар. швейцарско правило, което комбинира инфлацията и ръста на средния осигурителен доход.Швейцарското правило предвижда индексация, базирана на две величини – 50% от инфлацията и 50% от ръста на средния осигурителен доход. Данните за 2025 г. вече са официални: инфлацията е 3,5%, а средният осигурителен доход е нараснал с 12%. Комбинацията от тези показатели води до увеличение от 7,8%, което трябва да влезе в сила от 1 юли, предаде "Труд".Това означава, че минималната пенсия за стаж и възраст ще се повиши от 322,37 евро (630,50 лв.) до 347,51 евро (679,67 лв.), или с около 25 евро.В края на миналата година, под натиск за намаляване на бюджетния дефицит, се обсъждаха варианти пенсиите изобщо да не бъдат индексирани. В проектобюджета беше заложено запазване на швейцарското правило, а действащият удължителен бюджет позволява индексацията да се случи.Служебното правителство вече прие промени, с които удължителният бюджет ще действа не до 31 март, а до приемането на редовния бюджет за 2026 г. Това гарантира непрекъсваемост на държавните разходи, включително и на пенсионните плащания.Макар индексацията да може да бъде извършена автоматично по Кодекса за социално осигуряване, размерът на минималната пенсия изисква изрично решение на парламента. Това може да стане по два начина:чрез промени в удължителния бюджет;чрез решение на следващия парламент след предсрочните избори.Ако нов парламент не бъде сформиран навреме и не приеме бюджет до 1 юли, съществува риск минималната пенсия да не бъде увеличена, въпреки че всички останали пенсии ще бъдат индексирани по швейцарското правило.