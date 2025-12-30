ЗАРЕЖДАНЕ...
Ето на какви цени в евро ще пълним хладилника след 2 дни: Хлябът ще е около 0,76 евро, сиренето ще е около 4,85 евро, а бананите само 1 евро
В същото време, само дни преди преминаването към еврото, вниманието на потребителите е насочено към това как ще изглеждат цените в началото на 2026 година. На този фон екипът на bTV Бизнес Новините направи изчисления за стойността на продуктите от т.нар. малка потребителска кошница, като използва данни от портала за мониторинг на Комисията за защита на потребителите "Колко струва“.
Проверката обхваща основни храни от ежедневната трапеза – хляб "Добруджа“, брашно тип 500, олио, бисерен ориз, пакетиран боб и захар, както и млечни продукти като прясно и кисело мляко, масло, бяло саламурено сирене и кашкавал от краве мляко. В изчисленията са включени още месо и яйца – охладено пилешко филе и яйца размер М, както и плодове и зеленчуци като домати, картофи, банани и ябълки.
Според справката хлябът "Добруджа“ остава на цена от 1,49 лева, което съответства на 0,76 евро, брашното тип 500 също струва 1,49 лева или 0,76 евро, а литър олио – 3,29 лева, или 1,68 евро. Килограм бисерен ориз се продава за 2,90 лева, съответно 1,48 евро, а бобът – за 3,99 лева или 2,04 евро. Захарта е на цена от 1,49 лева, което в евро е 0,76.
При млечните продукти литър прясно мляко струва 2,09 лева, съответно 1,07 евро, кофичка кисело мляко между 370 и 500 грама – 0,89 лева или 0,46 евро, маслото от 250 грама – 2,29 лева или 1,17 евро. Килограм краве сирене се предлага за 9,49 лева, съответно 4,85 евро, а кашкавалът – за 12,99 лева или 6,64 евро.
Цените на месото и яйцата също остават без промяна. Килограм охладено пилешко филе се продава за 10,99 лева, което е 5,62 евро, а пакет яйца размер М – за 3,29 лева или 1,68 евро. При плодовете и зеленчуците килограм домати струва 2,79 лева, съответно 1,43 евро, картофите – 0,69 лева или 0,35 евро, бананите – 1,99 лева или 1,02 евро, а ябълките – 2,49 лева за килограм, което е 1,27 евро.
factotum_1967
преди 19 мин.
Това са цени от 2023 г :)
The Rainbow
преди 50 мин.
Доматите са 5 кинта, алооо...
Вуйчо Величко
преди 2 ч. и 45 мин.
Тия цени са неверни. В момента гледам сайта Колко струва и цените са различни, по-високи от всичко, описано в тоя материал. Къде ги тия картофи за 0.69 ст.? Някакви спихнати от миналата седмица и на промоция? Кило сирене за 9.69? Къде? Банани за 2 лева??
