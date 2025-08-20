Новини
Ето къде и за какво се предлага най-високата заплата от 13 хил. лева, попаднала в обява на Бюрото по труда
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 16:42
© Фокус
Според данни на Агенцията по заетостта в края на юли регистрираните в бюрата по труда са били 150 хиляди души. Предлаганите заплати за свободните позиции варират от минималната от 1077 лева до 13 хил. лева за разработчици на софтуер и софтуерни приложения и анализатори.

Най-високото възнаграждение от 13 хил. лева се предлага от бюрото по труда "Възраждане" в София. Вакантната позиция е само една, като се посочва, че е подходяща за трудоустроен човек. Изисква се английски и работа с компютър за 8-часов работен ден на безсрочен договор.

За ръководител в бизнес услугите и административните дейности за София заплата от 8150 лева пък е оферираното възнаграждение, като отговорностите са кандидатът да ръководи глобален екип от обучители, създатели на съдържание, да проектира, доставя и непрекъснато да подобрява обучителни програми за вътрешни служители и външни партньори.

Сред офертите с високи заплати към момента има и такава за специалист "Продажби и маркетинг" за проучване на пазари с възнаграждение 7905 лева, пише investor.

За Стара Загора се търсят лекари за оказване на спешна медицинска помощ срещу 3950 лева заплата. За Бургас се търсят 11 лекари за оказване на квалифицирана спешна медицинска помощ срещу заплата от 3620 лева. Шест свободни позиции има в София за медицински сестри с 2457 лева заплата и работа на смени по седем часа.

Сред обявите за работа има такива за бармани и сервитьори, машинни инженери, учители, шофьори. Търсят се например 10 сервитьори и бармани за Варна с 1600 лева заплата и двама машинни инженери за Плевен срещу 4500 лева заплата.






