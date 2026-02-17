ЗАРЕЖДАНЕ...
Ето колко процента е безработицата през януари
©
В резултат на активното посредничество на бюрата по труда през месеца 10 143 безработни лица са започнали работа. Допълнително 635 заети, учащи и пенсионери са получили съдействие за промяна или развитие на своята професионална реализация. Така общият брой на лицата, преминали към заетост през януари, достига 10 778 души.
Съществен остава и фокусът върху икономически неактивните лица. През отчетния период над 4 800 души са били мотивирани да направят първи стъпки към включване в пазара на труда благодарение на целенасочената работа на екипите в бюрата по труда, както и на ромските и младежките медиатори в страната.
През януари 656 души от уязвими групи на пазара на труда са започнали работа по програми за субсидирана заетост. Сред тях са хора с увреждания, младежи без професионален опит, лица над 55 години и дълготрайно безработни. 591 от включените лица са заети по проекти, финансирани от Програма "Развитие на човешките ресурси 2021–2027“, съфинансирана от Европейския социален фонд плюс.
Агенцията по заетостта продължава последователно да инвестира в повишаване на квалификацията и адаптивността на работната сила. През месеца са издадени над 7 600 ваучера за обучение на безработни и заети лица – инструмент за придобиване на нови умения и адекватен отговор на изискванията на съвременната икономика, белязана от ускорена дигитализация и технологични промени.
От страна на бизнеса през януари са заявени 7 930 свободни работни места на първичния пазар на труда. Най-голям дял от тях са в преработващата промишленост, държавното управление, търговията и ремонта на автомобили, образованието, хотелиерството и ресторантьорството, транспорта, складирането и пощенските услуги, както и в други икономически дейности.
Сред най-търсените професии през месеца са: персонал, полагащ грижи за хора; оператори на машини и съоръжения; продавачи; персонал в сферата на персоналните услуги; работници в добивната и преработващата промишленост, строителството и транспорта; стопански и административни специалисти; специалисти в производството на храни, облекло и дървени изделия; преподаватели; водачи на моторни превозни средства и подвижни съоръжения; работници по събиране на отпадъци, както и металурзи, машиностроители и занаятчии.
Още от категорията
/
Икономист: Работодатели, за да не повишите заплатите, наемате хора, които не могат да разчетат адрес на български
09:36
Съпругът на София Андреева: Даде на Калушев над 1 000 000 лева заради Мексико и задлъжня на роднини
09:35
Една от версиите за нападението над кмета на Бистрица е заради сигналите му за нерегламентирано сметище
09:27
Меглена Кунева: България трябва спешно да определи позицията си по идеята за "Европа на две скорости"
16.02
Деян, който откри труповете пред хижата, е отказал да отключи телефона си пред полицаите. Мексиканката: Плачеше!
16.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Случаят "Петрохан": Какви са показанията на бащата на Валери Андр...
22:56 / 16.02.2026
Меглена Кунева: България трябва спешно да определи позицията си п...
22:26 / 16.02.2026
Забавяне на делото "Сияна", продължава през април
20:26 / 16.02.2026
Деян, който откри труповете пред хижата, е отказал да отключи тел...
20:26 / 16.02.2026
Кольо Колев, социолог: Формацията около Радев има всички шансове ...
20:26 / 16.02.2026
Манол Генов: На нас НПО-то, свързано с "Петрохан", не ни е помага...
19:08 / 16.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.