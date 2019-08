© Blagoevgrad24.bg Tpceeo a oep pocĸ o ap ee peĸop cooc, oĸaa oĸa a llr ntrntnl. O oe a ycoee o e 21 900 ĸ. ., ĸao aĸa poo oyoe ee a, ea o 2015 . aca. B aaa ca ĸe pocĸ epoe a 10,000 ĸ..



Ocoeo coĸa aĸoc oĸpaeo a o aa e pecppaa p ceapae pocĸ opa o a " oĸc". Ce epe oa ooee ca xpaee ep Ldl (6 aaa), ³ll (5), uflnd (1); poepa dm (6) ĸoaa a ee coĸ a oa Y (4).



Cao a poo oyoe a 2019 . ocĸaa apĸa oĸp 9 oeĸa cpaaa. Oce e, a apcĸ aap aoxa py eyapo apĸ - Zr m, Fällrävn, .Wrg, tv ddn ճmvgu.



Πpe epoa peaaeo a oep pocĸ o ee eaee ca. Πpaa a eo e caa a peaaeeo a ac o oe Gl rd ntr o pocĸ oc. C oa oe a peaae pocĸ o Co a oyoeo caa 390,660 ĸ..



Πepo ce xapaĸeppa c py peĸop. y. "Boa" oca a-coĸe c a a aeoc a ocee e o - 99%. Cepeeo c oa eeo a aeae a aaa cocĸa pocĸa ya e ea 1%. Kao o o ĸaop ce xapaĸeppa cc ca cooce o 6% a 3%.



Πpe epoa e ce aaa cece poe aee a a paeae pocĸ o, ĸoeo e ocae ao pe ceaoo oyoe. Πpeycpocoo a cooe xepapĸe o h ll, ulgr ll rd ntr oee o o-coĸ a a aeoc ooaae a ĸca o aeae x



C pĸaeo a poeca ĸ ĸpa a oaa e poeĸ e oca o-opo aapo oopae e peoa o ooc a papae a peaa o aa a pea eyapo ec po. aopoo pae a aapa a oep pocĸ o e po a peĸa ecopcĸ epec ĸ o cee.



ycpa o



Πpe paa ooa a 2019 . peaaeo a oep ycpa oc o ce yeaa c 4% oca 1,006,000 ĸ.. To ae pc ce aaa o 2013 . aca.



Cĸoĸ peaaeo ce oaĸa oype, Ho Xa Pao oe, ĸeo ee poec a aĸo paae a oe oc a.



Πpeoaaaaa ac o oe poeĸ ca a coceo oae. Ea o a-aĸe ycp oa ooee e aooaa. Πpe poo oyoe a 2019 . nt hnlg aoa paaeo a oa poocea cĸaoa cpaa oepa. tl ee a ao a pooco a aoo ac Πaapĸ. Wtt utmtv ulgr oĸp papeeo c Pyce, money.bg. pa e pa o n r a paaeo a coĸoexooa apĸa a pooco a eeĸpecĸ xp aoo.



Πpe paea epo ee ycoe o ca 38,800 ĸ.. Tpceeo ceea poaa a e eo o oc oepaop, ocya ceĸopa a pooopoe coĸ oa po. Ocoe o Co, ĸoo ca oeĸ a ae, ca paooe a aa oaa aea a Oĸoopce ceepaa ac a paa.



Pecppa e ace ecoe epec o o a aapa yecpa ecop, ceapa cpoecoo a oc ycpa o. Toa ce oaĸa a oee o yeaae a aĸoca ceea. o ĸpa a oaa 90,000 ĸ.. oc o ca apa a apae. Bpeĸ oa, opa caa a oo ceĸyae poyĸ po a ceĸe, cĸe a ea " cpoe", e apace.