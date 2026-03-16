“Непокорна България"- Кюстендил регистрира листата за предстоящите парламентарни избори.Водач е Десислава Разсолкова- икономист. Има дългогодишен професионален опит в счетоводството и банковия сектор. В момента работи в сферата на образованието, в отдел "Образование“, където е ангажирана с дейности, свързани с развитието и подкрепата на образователната система в Кюстендил.В листата са хора, завършили Висше училище по агробизнес и развитие на районите, медицинска сестра, културология и най- младият в листата е завършил специалност международен публичен и бизнес мениджмънт. За това съобщават от "Непокорна България".