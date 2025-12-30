ЗАРЕЖДАНЕ...
Ето кога ще се изплащат пенсиите през януари
Изплащането на пенсиите през януари 2026 г. чрез пощенските станции ще започне на 7 януари (сряда) и ще завърши на 20 януари (вторник). Преводите на сумите за януарските пенсии по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път, ще бъдат извършени на 7 януари 2026 г.
Датата за изплащане на обезщетенията за безработица през първия месец на годината е 15 януари (четвъртък).
С последните преводи за 2025 г. Националният осигурителен институт символично затвори една глава, в която левът ни служеше повече от век като валутата, която съпътстваше трудовия път на поколения българи.
Информацията за всички видове плащания, извършвани от Националния осигурителен институт към осигурените лица и пенсионерите, се актуализира всеки месец и е достъпна през интернет страницата на института, рубрика "Календар на плащанията“.
