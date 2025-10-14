Ето какво задължително да сготвите на Петковден

© Хиляди български граждани отбелязват своя имен ден на 14 октомври, когато православната църква чества празника Петковден.



Дори онези, които не носят име, свързано със светицата, е добре да отдадат почит на света Петка и да подготвят празнична трапеза за здраве, благополучие и берекет.



Ето кои традиционни ястия е обичайно да присъстват на трапезата за Петковден:



Банички с праз



Яхния със свинско и грах



Курбан чорба



Погача Слънце



Сладка баница с тиква и орехи



За празника Петковден



Света Петка се счита за покровителка на семейството и на жените.



Петковден се възприема като граница между есента и зимата. Счита се, че след този празник настъпва промяна във времето – започват студовете и добитъкът се прибира.



Съществува народно поверие, че ако в деня на Петковден грее силно слънце, предстоящата зима ще бъде тежка и сурова.



Според друго народно вярване, ако в дните около празника завали сняг, това е знак, че зимата ще бъде по-мека и по-благосклонна.



Рецепта за яхния със свинско и грах



Продукти



300 г свинско за готвене



1 голяма консерва сварен грах



1 връзка магданоз



2 скилидки чесън



1 глава лук



1 щипка черен пипер



2 щипки сол



50 мл олио



1 супена лъжица брашно



200 г белени домати от консерва



200 г пушен бекон



Приготвяне



Нарежете чесъна, лука, магданоза (на ситно) и бекона на кубчета. Отцедете водата на граха и го изплакнете. Нарежете свинското на едри кубчета.



Загрейте олиото в дълбока тенджера. Запържете свинското в него. Подправете със сол и черен пипер.



След като месото побелее, залейте с вода, колкото да го покрие, и го задушете, като разбърквате непрекъснато.



Прибавете граха, бекона, лука и чесъна, долейте още една чаша вода. Добавете и магданоза, след това поръсете с брашното и разбърквайте непрекъснато, за да се разтвори напълно и да не останат бучки.



Източник: BG on Air