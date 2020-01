Ето какви са тарифите за тол таксите

© o oe a eee oee a aaa a ace, oo ce ca a oae a eacaa a ea, ee a ec a oeceo ocae.



o ace a aco eooae a c eo e 3,5 12 , e ca o 3 o 6 c. a oe a aoaca e 4 7 c. a ac a acoc o eco ac a eooo ceco. oa ea o oe a eee oee a aaa a ace, oo ce ca a oae a eacaa a ea, a ec a oeceo ocae, coa o ecea a cecoo a ooaa cea oe.



ae, o oo e ce ca o a ao acoe o eacaa a ea o 1 a, ca eoee o aoe aco oaa. a ceaa a 10 a c ecae a aco a eea oo oco ee eeo o cceaa a e caa oca ecoaa a eoe ceca a 3.5 o 1 a 2020 . e caa c ac a aoacae ac a (ooo 3 100 ). Ce ecea oca ecoaa a o cceaa aae e oaa a c o-c a ea oa, oe, oo aaa oaa o o ac, e a ce ao ee aoee ea. Ao e ca o-ao, e ce aea aaae a ae.



O oaa a o cceaa ca ae oce eoace, ooace eac a. aa ce 1 a .. ooo 17 000 o ooo 20 000 eaca a ea e e eaa a oae aoo a 3,5 oa. Ce caa a o cceaa a 1 a e eo ceca a a aa ea a aa oaa a oae.



ae a o ace e oa c eooaa aeo a eooo ceco, ao c aca a , a oo e ce - aoaca ac. Cooca e ce ca a a oe ao co aae o cee e ce ea a oo aae.



oae aoo c eo e 3,5 12 c a-coe eo acoe Eo V, Eo VI V e aa o 3 c. a oe a aoacaa 4 c. a oe a oace a. a e c ecoe ac Eo III Eo IV aaa e e 4 c. a oe a aoacaa 5 c a oe a ac a, a a e c a-caa eoaeo ac Eo 0, I II 6 c. 7 c a oe, coeo a aoacaa ac a.



eooae aoo c eo a 12 c e oc e aa acoc o eco c ac e 6 c. 11 c. a oe a aoaca e 5 c. 10 c. a oe a ac a.



aoe c eo a 12 oa, c e oee oc e aa acoc o eco c ac e 11 c. 20 c. a oe a aoacaa e 10 c. 19 c. a ac a.



aaa a aoce a 12 oa e e ea ca a aoacae oace a - o 2 c. o 4 c. a oe acoc o eoaeoa. Aoce c eo o 12 , c ecoe ac Eo V, Eo VI V oa e aa 1 c. a aoacaa ac a, a e c ecoe ac Eo III, Eo IV, Eo II, Eo I Eo 0 - 2 c. a oe a aoaca ac a.



a oae a aeaa a aca o eo ceca c eo a 3,5 , oa ao ece o aeao oo, o acaa e e ae a 50 a co o cooca, oeeea a coe aoo a aeo EO VI, V.



Co a cae a eoe o oea a aaa e o 12 ea 2020 ., ".".