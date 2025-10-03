Ето как през уикенда ще преминаваме през участъците с ремонт на АМ "Тракия" и АМ "Хемус"

© В събота и неделя ще се променя организацията на движение в участъците в ремонт на АМ "Тракия“ и АМ "Хемус“. За улеснение на трафика може да се шофира и в аварийната лента. Целта е да се улесни пътуването при интензивния трафик през уикенда. Апелът към шофьорите е да карат внимателно, да спазват стриктно пътните знаци и въведената временна организация.



В три участъка на АМ "Тракия“ в областите Софийска, Пазарджик и Сливен се извършват ремонти в платното за Бургас и движението е пренасочено двупосочно в платното за столицата. Пътуващите към и от Пловдив могат да използват и алтернативни маршрути - Подбалканският път I-6 София – Карлово, както и пътя Ихтиман – Самоков.



В Софийска област се ремонтира участъкът между 24-и и 33-и км на АМ "Тракия“. За повишаване на безопасността и за улеснение на трафика всеки петък, събота и неделя ще се въвежда реверсивното движение:



В събота:



От 0 ч. до 15 ч. ще се обособяват две ленти за движение в посока Пловдив и една лента посока София;



От 15 ч. до 24 ч. ще се обособяват две ленти за движение в посока София и една лента посока Пловдив;



При необходимост:



От 16 ч. или от 18 ч. в зависимост от интензивността на движение и до нормализиране на трафика ще се затваря за движение лентата в посока София и ще се обособяват три ленти за движение в посока Пловдив;



В неделя:



От 0 ч. до 24 ч. ще се обособяват две ленти за движение в посока София и една лента в посока Пловдив;



При необходимост:



От 12 ч., 14 ч. или 16 ч. до отпадане на необходимостта и нормализиране на трафика ще се затваря за движение лентата в посока София и ще се обособят три ленти за движение в посока Пловдив;



Всяка неделя до края на октомври от 14 ч. до 19 ч. ще бъде ограничавано движението на камионите над 12 т в платното в посока София в участъка от пътен възел "Стара Загора“ до София на АМ "Тракия“ /от 208-и км до км 0/. Трафикът ще се пренасочва по алтернативни трасета:



За пътуващите в посока София:



за МПС над 12 т, идващи от Бургас за София – по АМ "Тракия“ до п. в. "Стара Загора“ при км 208+181 на АМ "Тракия“, по път I-5 Стара Загора – Казанлък до връзката с път I-6 и по път I-6 Казанлък – София;



за МПС над 12 т, идващи от ГКПП "Капитан Андреево“ за София – по АМ "Марица“ до пътната връзка на АМ "Марица с АМ "Тракия“ при км 168+215 – по АМ "Тракия“ до п. в. "Стара Загора“ при км 208+181 - по път I-5 Стара Загора – Казанлък до връзка с път I-6 и по път I-6 Казанлък – София;



за МПС над 12 т, идващи от ГКПП "Капитан Андреево“ за Пловдив и Пазарджик – по АМ "Марица“ до пътната връзка на АМ "Марица с АМ "Тракия“ при км 168+215 – по АМ "Тракия“ в посока Бургас до п. в. "Чирпан“ при км 174+349, по път III-664, път II-66 Чирпан – Поповица и път I-8 Поповица – Пловдив – Пазарджик;



за МПС над 12 т, идващи от Пазарджик и Пловдив в посока София – от гр. Пазарджик по път I-8 до гр. Пловдив – по път II-64 Пловдив – Карлово и път I-6 Карлово – София.



за МПС над 12 т, идващи от ГКПП "Капитан Андреево“ в посока гр. Бургас – по АМ "Марица“ до пътната връзка на АМ "Марица с АМ "Тракия“ при км 168+215 – по АМ "Тракия“ до Бургас;



за МПС над 12 т, идващи от ГКПП "Капитан Андреево“ в посока Бургас – по АМ "Марица“ до п. в. "Димитровград“ при км 35+888 по път I-5 до п. в. "Стара Загора“ при км 208+181 на АМ "Тракия“ до Бургас.



Забраната не се отнася за пътни превозни средства, които извършват обществен превоз на пътници, моторни превозни средства, които извършват превоз на опасни товари (ADR) за зареждане на бензиностанции в ограничения за движение участък и пътна помощ със специализирана техника за репатриране на различните видове ППС. Автобуси, които са в категорията на моторни превозни средства над 12 т няма да бъдат ограничавани и ще преминават по магистралата.



На автомагистрала "Хемус“ в участъка между село Яна и входа на София /от км 0 до 8-и км/, в който от 15 септември започна ремонт в платното към столицата, ще бъде организирано реверсивно движение.



В събота - 4 октомври, от 8 ч. до 12 ч. ще има две ленти за движение в посока Варна. Трафикът за София ще се пренасочва от пътен възел "Яна“ по път I-1 през Горни и Долни Богров до столицата.



- 5 октомври, от 15 ч. до 20 ч. и в понеделник - 6 октомври, от 6:30 ч. до 11 ч. ще има две ленти за движение в посока София. Трафикът за Варна ще се пренасочва по път I-1 от София през Долни и Горни Богров до пътен възел "Яна“, от където ще продължава по магистралата. Предвижда се до приключване на ремонта на участъка от гара Яна до София всеки уикенд да се въвежда реверсивно движение. Прогнозният срок за завършване на строителните работи в платното за София е 31 октомври.



По преценка на "Пътна полиция“ могат да бъдат въвеждани и допълните мерки за регулиране на трафика.



Агенция "Пътна инфраструктура“ се извинява на гражданите за причиненото неудобство, но ремонтните дейности са необходими, за да се осигури безопасността на движение и да се повиши комфорта на пътуване. Шофьорите трябва да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи. В пиковите часове, когато много хора тръгват на път по едно и също време, в участъците в ремонт се образува колона от автомобили и придвижването е по-бавно. Поради това е необходимо шофьорите да предвидят повече време за пътуване и да спазват стриктно пътните знаци и въведената временна организация на движението. Анализът на данните показва, че най-интензивен е трафикът между 11 ч. и 19 ч. в участъка от автомагистрала "Тракия“ в Софийска област. Средно на час в посока Пловдив през последните дни в участъка са преминавали по 1 200 превозни средства, при пропускателна способност на трасето в ремонт около 900 МПС на лента, а в посока от Пловдив към София по 1100 автомобила, при пропускателна способност 700 МПС на лента.



Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20 в АПИ.