Ето как и към кого да подадете сигнал, ако станете свидетели на насилие над животни
Една от основните мисии на Четири Лапи в България от самото си основаване е борбата с насилието над животни и въвеждането на по-строги законови мерки срещу подобни престъпления. Четири лапи ще продължи да следи прилагането на закона и настоява за справедливост за Мая.
"Още през 2011 г. бяхме сред водещите организации, които активно лобираха за промени в Наказателния кодекс, благодарение на които днес крайните форми на насилие над животни се разследват от полицията и прокуратурата", припомнят от организацията.
Четири лапи, заедно с други организации за защита на животните, участва активно в работни срещи с Министерството на правосъдието при обсъждането на измененията.
Ето как, ако станете свидетели на насилие или нехуманно отношение към животни, да подадете сигнал към компетентните органи и помогнете за тяхната защита.
Насилие над животни и организиране на боеве с животни
Насилието над гръбначни животни, се определя като престъпление от българското законодателство. Към това число спадат всички прояви на жестокост, които причиняват тежко или трайно увреждане, или водят до противозаконно причинена смърт. Като престъпление се определя и организирането или участието в провеждането на боеве с животни, както и тяхното отглеждане и трениране с тази цел. Тези престъпни деяния се разследват от органите на МВР и Прокуратурата на Република България.
Ако станете непосредствен свидетел на някоя от посочените ситуации, моля подайте незабавно сигнал на тел. 112 или се свържете с най-близкото териториално поделение на МВР, където е добре да се подаде и писмена жалба.
Нехуманно отношение към животни
Съгласно българското законодателство, за нехуманно отношение към животно се смята причиняване на болка или страдание на животното или предизвикване на силен страх. Лошите условия на отглеждане на животни, включително във ферми, развъдници и приюти за безстопанствени животни, както и незаконното развъждане и търговия с домашни любимци се считат за проява на нехуманно отношение към животните.
В случай, че станете свидетел на проява на нехуманно отношение към животно, молим: подайте писмен сигнал към съответната областна структура на Българска агенция по безопасност на храните, която е контролен орган за спазването и прилагането на закона.
Случаи на нападение от домашно животно
При случаи на нападение от домашно животно към човек, вследствие на което е причинена средна или тежка телесна повреда на човека, сигнал се подава на тел. 112 или към най-близкото териториално поделение на МВР.
Случаи с диви животни
За всички въпроси и сигнали (животни в беда, пострадали животни, както и лоши условия на отглеждане), свързани с диви животни, включително отглеждани в зоопаркове и неправомерно от частни лица, потърсете информация и съдействие от съответната Регионална инспекция по околна среда и води.
Съветваме Ви винаги да подавате своите сигнали в писмена форма, с изискване за входиране и получаване на входящ номер.
Случаи със селскостопански животни
Ако станете свидетели на или имате информация за прилагането на нехуманни практики при развъждането, отглеждането или транспортирането на селскостопански животни, трябва да подадете писмен сигнал към Областната дирекция на БАБХ, спрямо областта, на чиято територия се намират животните.
Случаи с бездомни животни
Ако станете свидетел на случай на изоставяне на животно, писмен сигнал трябва да се подаде към органите на местната власт за съответната община, на чиято територия се намира животното.
Органите на местната власт осъществяват контрол при изоставяне на животни на територията на общината, както и за спазване изискванията за защита на животните в приютите на територията на съответната община.
