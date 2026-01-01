Сурвакането е най-отличителната традиция в първия ден от новата година. Всички знаем новогодишения обичай, при който деца сурвакари обикалят домовете и с украсена дрянова сурвачка изричат благословии за здраве и благополучие. Етнологът Иглика Мишкова разказа в интервю занякои по-различни обичаи у нас.По думите й в различните краища на страната ни има разновидности на традициите."В Родопите и в някои части на Тракия сурвакарите ходят по къщите с някакъв в тежък камък и го оставали, за да може тежко да е доброто, което да остане в този дом", обясни тя."В някои от западните краища сурвакарите са облечени и маскирани. Голяма част от тях носят не дряновите пръчки, а дългите и яки тояги. Това са основните особености. Може би голямата отлика е всъщност наличието на камъка, който пожелава отново тежко добро, но камъкът е съпътстващ със самите дрянови сурвачки", разказа Иглика Мишкова.