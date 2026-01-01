ЗАРЕЖДАНЕ...
Етнолог разказва: Защо сурвакарите в Родопите и части от Тракия носят тежък камък
По думите й в различните краища на страната ни има разновидности на традициите.
"В Родопите и в някои части на Тракия сурвакарите ходят по къщите с някакъв в тежък камък и го оставали, за да може тежко да е доброто, което да остане в този дом", обясни тя.
"В някои от западните краища сурвакарите са облечени и маскирани. Голяма част от тях носят не дряновите пръчки, а дългите и яки тояги. Това са основните особености. Може би голямата отлика е всъщност наличието на камъка, който пожелава отново тежко добро, но камъкът е съпътстващ със самите дрянови сурвачки", разказа Иглика Мишкова.
