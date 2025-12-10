Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Протестиращите, които преди минути блокираха "Орлов мост", се отправиха към централата на "ДПС - Ново Начало". За това съобщават очевидци в социалните мрежи, които споделят още, че повечето хора са облечени в черно и носят маски.

"Фокус" припомня, че градският транспорт също е спрян, а районът на "Орлов мост“ е задимен заради хвърлени димки

По-рано по време на протеста имаше над 30 задържани, като в тях са били намерени ножове, бомбички и боксове.