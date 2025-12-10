ЗАРЕЖДАНЕ...
Ескалации след протеста в София!
"Фокус" припомня, че градският транспорт също е спрян, а районът на "Орлов мост“ е задимен заради хвърлени димки.
По-рано по време на протеста имаше над 30 задържани, като в тях са били намерени ножове, бомбички и боксове.
Корнелия Нинова пред "Фокус": Протести до оставка на това фалшиво, вредно и опасно за държавата управление
10.12
Антиправителственият протест в Благоевград събра рамо до рамо младежи и възрастни хора, обединени от една обща кауза
10.12
Ивайло Мирчев: РЗИ бяха изпратени умишлено, за да отстранят допълнителна мобилна клетка на протеста
10.12
Кристина Ташева: Усещането от това да станеш първи в света, и то пред българска публика, носи една неописуема емоция, която трудно може да се разкаже
10.12
Собственик на апартамент: Панелките са грозни, но качествени. Бих живял в ново строителство само ако ми го подарят
09.12
Продавач-консултант: Ако ми свърши еврото и няма да имам какво да върна, ще връщам в лева на клиента
09.12
Лесен начин да се "отървете" от монетите си преди еврозоната без да ги изгубите, но има едно условие
08.12
Васко Кръпката за протестите: До младите хора застават и такива, които искат България да се завърне в мрачните времена на соца
08.12
Д-р Стойчо Кацаров: Всеки българин трябва да избира в кой фонд да се осигурява. Това ще определи и размера на здравната вноска
08.12
Българите зад граница: Стотици души скандират "Оставка" в центъра...
21:42 / 10.12.2025
Протестни вълни заливат България и чужбина
21:41 / 10.12.2025
Бурно недоволство на протеста в "Триъгълника на властта": Няма да...
19:47 / 10.12.2025
Протести срещу властта: Хиляди недоволни се събраха в центъра на ...
19:47 / 10.12.2025
Започна поредният антиправителствен протест в "Триъгълника на вла...
18:34 / 10.12.2025
Още младежи се присъединяват към протеста в "Триъгълника на власт...
18:29 / 10.12.2025
