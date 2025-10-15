ЗАРЕЖДАНЕ...
|Ергенът побойник бил стар познайник на полицията
Радослав Куцев, който бе прогонен от любовното риалити "Ергенът" едва 30 минути след влизането си във формата, защото блъсна ергенката Габи и тя падна, се оказа стар познайник на органите на реда и на Темида.
Куцев е осъждан два пъти в миналото.
Едното му задържане е през 2016 г. и е за притежание на 37 грама марихуана. Тогава Куцев е сгащен в Бургас и погнат за разпространение на наркотици. Районният съд в морския град осъжда ергена на 7 месеца условно с 3-годишен изпитателен срок. През 2017 г. Куцев е спипан в Асеновград. Този път ергенът е арестуван заради хулигански прояви и буйстване на обществено място.
Магистратите в Асеновград се оказват благосклонни към нарушителя на закона. Темида осъжда Куцев на 6 месеца пробация. Два пъти в седмицата рецидивистът се вижда с пробационен служител, който се опитва да му влее акъл в главата и да го вкара в правия път. Това очевидно не постига желания резултат, защото сега Куцев отново е под прожекторите на разследващите, но този път в София.
На 11 октомври ергенът е арестуван за нанасяне на побой над жена му. Грозните сцени се разиграват в апартамент в София. Според разследващите рецидивистът пребива приятелката си, души я и я удря в главата.
Материалите от разследването вече са предоставени на прокуратурата, която нищи случая. Куцев е оставен в ареста за 72 часа с прокурорско постановление и го грозят няколко години решетки. Ако съдим по криминалното му минало, то най-вероятно присъдата му ще бъде ефективна и този път ще види вътрешността на килията.
Куцев стана известен, защото стана най-бързо изгоненият участник в "Ергенът", направо постави рекорд. Той бе изхвърлен от екипа на продукцията, след като се държа арогантно и грубо, обиждайки участничките в романтичното предаване, и дори си позволи да бутне ергенката Габи. Охранителите в предаването веднага се намесиха и показаха вратата на стария познайник на органите на реда. Тогава освен охранителите влезе и жена от продукцията, която каза на Габи, че не може да си обясни как това се е случило, защото всичките участници са проверени за криминално минало, а им е правен и психотест. Габи бе съкрушена от проявеното насилие срещу нея, както и цялата телевизия и общество.
Тук е важно да отбележим, че продуцентите на Би Ти Ви наистина е нямало как да знаят за предишни кримиизпълнения на здравеняка, както и за това, че е съден 2 пъти. Причината е, че е реабилитиран през 2023 година и при справка излиза, че има чисто съдебно минало, което е далеч от истината.
Куцев обаче твърди, че случилото се не е точно така, както е представено, и има предистория. Витаят и слухове, че ергенът е бил замерен със стъклена чаша.
Извън телевизионния формат Куцев се представя като модел, фитнес маниак и собственик на малък бизнес.
"Пред камерите играех роля - малко бохем, малко непукист. Истинският Радо е доста по-различен", коментира неотдавна той. Други обаче са категорични, че това не е първият случай, в който Куцев проявява агресия към представителки на нежния пол. По данни на "България Днес" няма такива официални оплаквания или жалби.
