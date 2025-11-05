© Енергоемките потребители на електрическа енергия ще бъдат компенсирани заради високите цени на електроенергията. Това реши Министерският съвет на днешното си заседание, одобрявайки условията и реда за прилагане на нарочна програма за това.



Предвид продължаващата волатилност на цените на електрическата енергия, програмата осигурява възможност за автоматизирано прилагане на компенсаторен механизъм за фокусирана подкрепа - фактор от критично значение за запазване на конкурентоспособността на енергоемките производства.



Енергоемки потребители на електрическа енергия, които извършват икономически дейности в сектори, изложени на значителен риск от загуба на конкурентоспособност поради продължаващата волатилност на цените на електроенергията,щ ще получат компенсации в размер до 50% от цената на използваната електроенергия.



Условието е половината от получената помощ да бъде инвестирана в мерки за декарбонизация и за енергийна ефективност. Изплатените помощи не трябва да водят до намаляване на цената под 125 лв./MWh, предвижда още програмата. Тя обхваща тригодишен период, който започва от 1 юли 2025 г. За първия ценови период (1 юли 2025 г. - 30 юни 2026 г.) индикативният бюджет на програмата е до 210 млн. лв., които се осигуряват от приходите във фонда "Сигурност на електроенергийната система“.