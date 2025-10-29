ЗАРЕЖДАНЕ...
|Енергийното министерство с финансова инжекция в размер на 490 хиляди лева
С ПМС от 4 юли 2025 г. е приет нов Устройствен правилник на ведомството. Създадена е самостоятелна дирекция "Изпълнение на проекти в енергетиката". Въпреки че е отговорно за изпълнение на редица ключови програми и инвестиции на значителна стойност и от стратегическо значение за страната, до момента в министерството нямаше обособена специализирана структура за това. С новия устройствен правилник щатната численост на администрацията е увеличена с 18 бройки, реализирана чрез намаляване на числеността на персонала на други администрации.
Допълнителният трансфер в размер на 490 хил. лв., одобрен от Министерския съвет на днешното му заседание, гарантира разходите за персонал на новата дирекция. Средствата за този трансфер се осигуряват чрез преструктуриране на разходите в централния бюджет.
