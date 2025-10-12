Енергийният министър: При бедствия превантивното изключване на енергийна мрежа е по-важно от възстановяването

© Превантивното изключване е по-важно от възстановяването, това каза пред БНТ енергийният министър Жечо Станков по повод готовността на енергийната мрежа при бедствия.



За разпоредената проверка след потопа в Елените и Царево по Черноморието, министърът коментира:



"Първите резултати все още се обобщават, но това, което направихме специално от сектор "Енергетика" и малко хора знаят как подхождаме там - още в навечерието на такъв тип големи валежи много внимателно се следи цялата енергийна мрежа, защото превантивното ѝ изключване е много по-важно от последващото възстановяване на моменти, защото ако не бъде изключено навреме, то може да се създадат много по-големи проблеми. Изпратили сме на място екипи, в постоянен контакт сме с областния управител на Бургас. Екипите от НЕК и по-специално от "Язовирни каскади" ще разработят моделиране на всички възможни сценарии, които е можело да се случат при текущата инфраструктура и при нейната липса на място. Така че от тази гледна точка българската енергетика помага не само по възстановяването, но и превантивно."



Жечо Станков подчерта, че електрозахранването навсякъде в района е възстановено, с изключение на Елените и то по тяхно желание.



"Към днешна дата в района няма изключени абонати, възстановено е електрозахранването на всички желаещи, единствено в "Елените" по тяхно искане не сме ги захранили, за да не причиним допълнителни щети, преди те да проверят цялата изрядност на тяхната част от мрежата."



Енергийният министър коментира защо след като падна първият сняг миналата седмица няколко населени места в Трънско са останали 4-5 дни без ток.



"Действително, вниманието на хората бе насочено повече към Елените и Царево, покрай голямата вълна, която имаше там. Но в западната част на България, района на Трън, Монтана, на Етрополе, действително доста от електрическата мрежа бе повредена от тежкия сняг, който падна в короните на дървета, които все още са с доста листа. Урокът, който научихме през годините, ни показва, че когато завали по-рано сняг, тези дървета много по-лесно се пречупват. Тук искам да благодаря и на министър Тахов за това, че много кратки срокове, още през уикенда, изработихме специален законопроект, който вече е в ръцете на народните представители. И той ще даде възможност не само в зоната, която е 7 метра от едната страна на електропровода и 7 метра от другата страна да бъдат почиствани всички храсти и дървета, а и всички опасни дървета, които са по-високи от 7 метра и застрашават при такива тежки снегове енергийната система - да бъдат почистени навреме, което към момента не беше позволено".



Според думите на Жечо Станков България продължава да бъде основен износител на електрическа енергия на Балканите.



"България играе доминираща роля в района на Югоизточна Европа, не само с износа, който в момента е с 60% по-голям в сравнение с миналата година, но и на база на това, че даваме възможност за балансиране на другите системи. Ние гарантираме не само сигурността на българските клиенти, домакинства и бизнес, но и на целия този район, като доказахме това с действията си, когато цяла Северна Македония остана без електрозахранване и именно българската система помогна за брой часове да възстановиме захранването при тях. Подготвени сме за всички ситуации. Естествено, срещу природата трудно може да се действа, но за мене превенцията е приоритет. Още със застъпването си като министър на енергетиката, подготвих законопроект, който дава шанс и на кметовете вече да участват в инвестиционните програми на електроразпредителните дружества, да има специален канал за комуникация, да повишим глобите, когато няма изпълнение на определени задачи и препоръки, които държавата е дала, така че да не се допускат такива ситуации, както бяха по време на светлите празници през изминалата година."



Министърът потвърди, че са наложени такива глоби.



"Естествено, държавата винаги, когато има некоректно изпълнение, особено на лицензионни дейности, както ние, така и колегите от КЕВР, изпълняваме функциите си, имаме специални звена и дирекции, които изпълняват това. В момента знаете, че и в района на София, правейки проверка за зимната подготовка, не само при електродружествата, но и пред Топлофикациите, упражняваме пълен контрол и така да го нарека, ако щете и натиск върху Столичен общински съвет и Столична Топлофикация, на време да възстановят инфраструктурата, която, за съжаление, възстановяват в момента, а не е по-рано през месеците, когато най-удобно се правят такива ремонти."



По темата за оставането на хиляди домакинства без парно и топла вода през зимата в столичния квартал "Дружба 2" Станков коментира:



"Говорейки с изпълнителния директор, се оказа, че той нямал одобрен план, по който да направи това, още повече нямало е и насочено конкретно финансиране, което до някъде е завързало ръцете му, но за мен е по-важно да гарантирам в момента топлото на хората в тези квартали. На първо място съм изискал от колегите от столичната "Топлофикация" и точно там се работи и към момента, мрежата, която захранва училищата и детските градини в този квартал, които са 3 училища и 3 детски градини, да бъде на първо място подменена, защото представете си, ако започне отоплителният сезон и се наложи тези деца да останат вкъщи поради недобре отоплени помещения, това за младите семейства би било голям проблем да не могат да отидат на работа. Естествено задачата, която поставих пред колегите е максимално бързо да се извършват тези ремонти, по никакъв начин да не траят 90 дни и да се изключват клон по клон съответните абонати, а не 120 сгради или близо от 40 хиляди домакинства да останат без топла вода и топло през зимата."



Министърът изрази увереност, че "Топлофикация" - София ще изпълни графика си за ремонта в "Дружба 2" и съобщи, че до 10 дни ремонтните дейности, които осигуряват топлоподаването в детските градини и училищата ще приключат, за да се гарантира учебният процес.



"Ежедневно мой екип е на терен или аз лично се чувам с изпълнителния директор, от него така струи сигурност, че те ще се справят в този диапазон от време, но контролът е висша форма на доверие. Към днешна дата в участъците извън училища и детски градини се почистват всичките трасета, по които ще се работи след това, като земни маси, съответно дървета, за да се стигне до бетонните капаци, в които се намират бетонните саркофази, в които се намират тръбите, върху които ще бъдат подменяни. Имам подадена информация, че в следващата седмица до 10 дни ще приключат работите и ще гарантираме учебния процес."



На въпрос има ли потенциален купувач при евентуална продажба на "Лукойл - Нефтохим", Станков отговори:



"Знаете, че работата на опозицията много често е да всява страх или да бълва информация непотвърдена или информация, която по някакъв начин да уязви някой по веригата. Тук е важно да споменем, че министърът на енергетиката има функцията да упражнява контрола чрез златната акция в "Лукойл - Нефтохим" - Бургас. Имаме назначен служител в Надзорния съвет, който ме е информирал, че няма заявен интерес. Никога на борд не е разглеждана официално такава информация да има купувач, който да е проявил интерес и да се водят преговори с него. Естествено, държавата трябва да упражни всички свои възможности и да създаде рамка, с която да гарантира какво? На първо място сигурността, защото именно "Лукойл - Нефтохим" - Бургас, преди въобще да бъде притежаван от "Лукойл", е бил вкаран в постановление на Министерски съвет, където се казва, че той е част от критичната инфраструктура, гарантираща националната ни сигурност. И затова, както специален управител, който може да бъде назначен, така и колегите от ДАНС, които да имат право да се изкажат, в началото на това правителство създадахме и скринингов механизъм, който се оглавява от вицепремиера Дончев, за да може да гарантираме, че продажба или предобиване на такива стратегически активи може да се случи само под надзора на държавата."