Жечо Станков.
"Още на 23 октомври 2025 г., когато бе изкаран санкционият списък на САЩ - правителството предприе мерки", увери той.
"Имаме запаси за 6 месеца бензин в складовете, имаме достатъчно дизелово гориво за 4 месеца, а за самолетно гориво - за 2 месеца. Умишлено не споменавам пропан-бутана, защото това гориво не е проблем и се внася в страната ни и до днес по различни канали. Имаме достатъчно точки да обезпечим вноса на горива и да бъде миксирано от резерва. Изклюително важно е да наблегнем и на това, че сме от правителствата, които използва добрите практики и гледаме да ги внедрим", категоричен бе енергийният министър.
Станков заяви, че са в постоянна комуникация с ОФАК и със САЩ.
