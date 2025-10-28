Енергийният министър: И при спиране на доставките на горива запасите стигат за месеци напред

© Булфото/Архив "И при спиране на доставките на горива запасите стигат за месеци напред", заяви пред журналисти енергийният министър Жечо Станков относно наложените от САЩ срещу "Лукойл" и дъщерните дружества.



По думите му най-важното е да бъде гарантирана сигурността на доставките.



"Важно е, че с постановление на Министерския съвет активите на рафинерията са определени като инфраструктура, свързана с енергийната и националната сигурност на страната. Вече е задействан план за действие в три фази, свързан със сигурността на енергийните доставки. Първа и втора фаза – включват постоянен мониторинг, консултации и превантивни мерки, а трета фаза – предвижда конкретни действия при евентуално прекъсване на доставките", допълни Станков.



"Санкциите, влизащи в сила след 21 ноември, засягат основно начина на разплащане на санкционираните лица и техните дъщерни компании. Още в първия ден след обявяването им с министъра на правосъдието се свързахме с колегите от OFAC, за да уточним всички детайли. За нас е важно да бъдат изпълнени целите на санкциите, без да се засягат интересите на българските граждани", посочи министърът.



Станков каза, че ефектът върху пазара на горива е минимален. "Има леко изменение на цените на петрола – около 2 до 4 стотинки, което не е съществено", каза още той.