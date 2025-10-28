ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Енергийният министър: И при спиране на доставките на горива запасите стигат за месеци напред
По думите му най-важното е да бъде гарантирана сигурността на доставките.
"Важно е, че с постановление на Министерския съвет активите на рафинерията са определени като инфраструктура, свързана с енергийната и националната сигурност на страната. Вече е задействан план за действие в три фази, свързан със сигурността на енергийните доставки. Първа и втора фаза – включват постоянен мониторинг, консултации и превантивни мерки, а трета фаза – предвижда конкретни действия при евентуално прекъсване на доставките", допълни Станков.
"Санкциите, влизащи в сила след 21 ноември, засягат основно начина на разплащане на санкционираните лица и техните дъщерни компании. Още в първия ден след обявяването им с министъра на правосъдието се свързахме с колегите от OFAC, за да уточним всички детайли. За нас е важно да бъдат изпълнени целите на санкциите, без да се засягат интересите на българските граждани", посочи министърът.
Станков каза, че ефектът върху пазара на горива е минимален. "Има леко изменение на цените на петрола – около 2 до 4 стотинки, което не е съществено", каза още той.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 50
|предишна страница [ 1/9 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Автомобил помете възрастен мъж на пешеходна пътека в Благоевград
19:36 / 27.10.2025
Известен хореограф от Пиринско ни напусна на имения си ден
21:30 / 26.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: