Енергийният министър: България има гарантирани количества горива до края на годината

© Булфото "България има гарантирани количества горива до края на годината", заяви на брифинг в МС енергийният министър Жечо Станков след работното съвещание за набелязване на мерки във връзка с наложените от САЩ санкции срещу "Лукойл".



"Към момента кабинетът има ясен план за действие, свързан с доставките на нефт и нефтопродукти, който се състои в няколко фази. Първата е свързана с проверка и мониторинг, където съвместно с Агенцията за съхранение на временните запаси ще обсъдим и разгледаме всички количества. Втората – с превантивни мерки, които ще позволят въвличането на всички заинтересовани страни в разговора и разработване на конкретен план", посочи Станков.



По думите на правосъдния министър Георги Георгиев рафинерията в Бургас е стратегически обект за националната сигурност.



"Предприети са допълнителни мерки от страна на службите за сигурност и МВР. Причината са различни инциденти, които се случиха в няколко европейски държави. Това не е повод за паника, а за повишаване на вниманието, за актуализация на оценката на риска и за предприемане на адекватни действия от страна на службите", каза още Георгиев.