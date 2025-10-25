ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Енергиен експерт: Дългосрочното решение е продажба на "Лукойл" на чужд инвеститор
"Санкциите на САЩ срещу руски петролни гиганти като "Роснефт“ и "Лукойл“ не са изненада. Очаквано бе да се наложат такива мерки. По-скоро това са тактически ходове от страна на американския президент Доналд Тръмп, за да търси разнообразяване на възможностите за преговори и решения по войната в Украйна. Но все пак това е изключително неприятно и обезпокоително за това как ще се задоволяват нуждите от горива в България, предвид възможността да бъде спряна работата на рафинерията "Лукойл“ в Бургас“, обясни той.
По думите му властите уверяват, че опасност за доставките няма, но прогнозите им са "палиативни“.
"До края на годината вероятно ще можем да задоволим по един или друг начин нуждите от горива, но след това ще се наложи да се внася прясно преработено гориво. Заради транспортните разходи ще трябва да се търси внос от близки дестинации, а повечето рафинерии в региона или са собственост на "Лукойл“, или не функционират по технически причини. При всички положения се очаква увеличение на цените, ако рафинерията спре работа“, прогнозира Божков.
Според него има и други възможни решения.
"Рафинерията може да бъде национализирана или квазинационализирана – например чрез въвеждане на "особен управител“. Не зная обаче доколко това е възможно от законова гледна точка. Това е еднакво опасно със спирането на работа“, посочи експертът.
Друга възможност, според него, е продажба на чужд инвеститор.
"Тук навременни се оказват промените в закона, които позволяват ДАНС да дава последно становище относно подобни действия“, каза Божков.
Енергийният експерт смята, че времето е малко и е необходима дерогация, за да може да се организира продажба или да се намери друг начин за продължаване на дейността на рафинерията.
"Трябва да се даде отсрочка. Възможност чрез министерско постановление, с разрешението на Западна Европа, да се удължи действието на "Лукойл“ въпреки санкциите, обаче изглежда изключително трудно и може да наруши плановете на американците. Не знам доколко те ще са склонни на подобно нещо. Няма значение дали тези мерки се предприемат тактически или стратегически, една дерогация би попречила и в двата случая“, коментира Божков.
В заключение той добави, че управляващите ще се опитат да задържат увеличението на цените на горивата, но не е сигурно доколко това ще е възможно.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 39
|предишна страница [ 1/7 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Лекари към българките: Родете децата си до 30-годишна възраст
12:11 / 23.10.2025
Как да се погрижим за "шлифера" при лошо време
15:37 / 23.10.2025
Мъртво пиян шофьор се заби в товарен автомобил в Пиринско
10:47 / 23.10.2025
Социалното министерство е против новопредложените видове отпуск
14:58 / 23.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: