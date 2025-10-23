ЗАРЕЖДАНЕ...
|Енергиен експерт: България незабавно трябва да поеме "Лукойл Нефтохим Бургас" под държавен контрол, за да осигури сигурността на доставките на петрол!
България незабавно трябва да поеме "Нефтохим Бургас" под държавен контрол, за да осигури сигурността на доставките на петрол, категоричен е той.
Припомняме, че министерството на финансите на САЩ обяви налагането на санкции срещу големите руски петролни компании "Роснефт“ и "Лукойл“. Причината за допълнителните санкции е липсата на сериозна готовност от страна на Русия за мирен процес с цел прекратяване на войната в Украйна. Това се посочва в прессъобщение на Министерството на финансите на САЩ.
