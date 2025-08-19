Ендокринолог: Жегите пречат на хората с наднормено тегло и затлъстяване

© Лекари предупреждават, че горещото време подпомага затлъстяването.



Причината е, че заради жегите хората се обездвижват и това допълнително влошава състоянието на тези с наднормено тегло.



За да поддържат спортна фигура, двамата приятели Петко и Васил, независимо, че вече са на възраст и независимо, че е жега, гледат всеки ден да са в парка.



Проблемът е, че в жегите хората предпочитат да стоят на закрито и общо взето спират да се движат. А това кара хората с надномрено тегло, да трупат още килограми, предупреждават лекари.



"Горещите температури по-скоро пречат на активностите или не помагат на хората, които живеят с наднормено тегло и затлъстяване, освен това те са и неприятели на хората, които имат сърдечно-съдови заболявания, но, разбира се, ние винаги апелираме към малко повече движение в по-ранните часове на деня, в по-късните часове на деня“, обяснява д-р Райна Стоянова, ендокринолог.



Сутрин Васко и Петко са винаги в парка. И никога не са били дебели.



"Иначе съм като момченце, въпреки седемдесетте ми и пет почти години“, казва Васил пред bTV.



"Значи ходене, тичане, колоездене“, посочва Петко.



Естествено, че когато е много горещо, е препоръчително да си стоите вкъщи. Но ако сте с наднормено тегло, съветът на лекарите е да намерите начин за физически упражнения вкъщи, за да не се обездвижвате допълнително заради жегите.