ЗАРЕЖДАНЕ...
Ендокринолог: Медицината разработва хапчета, които имитират физическата активност
© NOVA
Според доц. Асьов традиционният индекс на телесна маса над 30 вече не е единственият показател за заболяването. "Въвеждаме и нови методи, които включват телесния състав и съотношението талия-ръст. Ако то е над 0,5, а индексът на телесна маса е над 25, също можем да приемем това за заболяване", обясни пред NOVA лекарят.
Той подчерта, че сериозен проблем остава късната диагностика – под половината от пациентите са официално диагностицирани, а много от тях чакат над 10 години, преди да започнат адекватно лечение.
Лекарства вместо спорт?
Медицината се развива в посока създаване на препарати, които имитират ефекта от спорта. "Мускулната маса отделя хормони в условия на физическа активност, които имат благоприятни ефекти върху здравето. Именно в тях се прицелва фармаиндустрията в момента с идеята да имитира физическа активност под формата на хапче или инжекция", разкри ендокринологът. По думите му тези молекули вече са в сериозна фаза на клинични изпитвания и вероятно ще се появят на пазара до няколко години.
Друго ново направление в науката е изследването на чревната флора. Проучват се възможности за трансплантация на пречистени фекални маси от слаби индивиди в такива с наднормено тегло, за да се постигне устойчиво отслабване.
Критика към "диетата на Кенеди"
Относно популярната в момента диета на американския здравен министър Робърт Кенеди-младши, включваща само месо и ферментирали храни, доц. Асьов изрази скептицизъм. "Да се дават такива препоръки, които не стъпват на медицината, е безотговорно. Приемът на белтъчини, който трябва да се покачва, е рисков за пациенти с бъбречни заболявания", предупреди той и настоя за индивидуализиран подход.
Доц. Асьов е свалил около 40 килограма и подчертава, че успехът изисква екипна работа. "Ако пациентът се бори сам, най-вероятно няма да постигне дългосрочни резултати. Нужен е екип от лекари, специалисти по физическа активност, хранене, психолози и медицински сестри", заключи той. Според него най-голямата мотивация е изчезването на съпътстващите заболявания и подобряването на психическото здраве.
Още от категорията
/
Тодоровден е!
28.02
Започва ремонт в платното за Бургас на 6 км от АМ "Тракия", който ще продължи повече от 4 месеца
27.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Божидар Божанов: Фейсбук се превръща в бойно поле на пропагандни ...
22:34 / 28.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.