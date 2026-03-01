България продължава да заема челни места в Европа по нива на затлъстяване. Ендокринологът доц. д-р Явор Асьов коментира съвременните методи за диагностика, бъдещето на лечението и личния си опит в борбата с излишните килограми.Според доц. Асьов традиционният индекс на телесна маса над 30 вече не е единственият показател за заболяването. "Въвеждаме и нови методи, които включват телесния състав и съотношението талия-ръст. Ако то е над 0,5, а индексът на телесна маса е над 25, също можем да приемем това за заболяване", обясни пред NOVA лекарят.Той подчерта, че сериозен проблем остава късната диагностика – под половината от пациентите са официално диагностицирани, а много от тях чакат над 10 години, преди да започнат адекватно лечение.Лекарства вместо спорт?Медицината се развива в посока създаване на препарати, които имитират ефекта от спорта. "Мускулната маса отделя хормони в условия на физическа активност, които имат благоприятни ефекти върху здравето. Именно в тях се прицелва фармаиндустрията в момента с идеята да имитира физическа активност под формата на хапче или инжекция", разкри ендокринологът. По думите му тези молекули вече са в сериозна фаза на клинични изпитвания и вероятно ще се появят на пазара до няколко години.Друго ново направление в науката е изследването на чревната флора. Проучват се възможности за трансплантация на пречистени фекални маси от слаби индивиди в такива с наднормено тегло, за да се постигне устойчиво отслабване.Критика към "диетата на Кенеди"Относно популярната в момента диета на американския здравен министър Робърт Кенеди-младши, включваща само месо и ферментирали храни, доц. Асьов изрази скептицизъм. "Да се дават такива препоръки, които не стъпват на медицината, е безотговорно. Приемът на белтъчини, който трябва да се покачва, е рисков за пациенти с бъбречни заболявания", предупреди той и настоя за индивидуализиран подход.Доц. Асьов е свалил около 40 килограма и подчертава, че успехът изисква екипна работа. "Ако пациентът се бори сам, най-вероятно няма да постигне дългосрочни резултати. Нужен е екип от лекари, специалисти по физическа активност, хранене, психолози и медицински сестри", заключи той. Според него най-голямата мотивация е изчезването на съпътстващите заболявания и подобряването на психическото здраве.