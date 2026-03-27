ЗАРЕЖДАНЕ...
Емил Радев: Новият регламент дава необходимия инструментариум за справяне с нова мигрантска криза
©
По думите му, новите мерки дават възможност лицата да бъдат настанявани в центрове от затворен тип до тяхното връщане, както и да бъдат изпращани в центрове извън Европейския съюз в трети държави, докато страните им на произход ги приемат обратно. "Даваме право на властите да използват принудителни мерки, особено когато лица без право на убежище в ЕС не съдействат. Това ще позволи по-ефективното им задържане в центрове със затворен режим и последващото им бързо експулсиране в трети държави", посочи Радев.
Той подчерта, че България, като държава на първа линия, охранява една от най-натоварените външни граници на ЕС - тази с Турция. Според него новият регламент дава право стрните да се справят с една нова мигрантска криза. "Дава необходимия инструментариум за по-бързо и ефективно връщане на нелегални и икономически мигранти, като същевременно се гарантира спазването на човешките права и предоставянето на убежище на хора, бягащи от военни конфликти.
Радев отбеляза, че още в първите дни на конфликта в Иран е отправил спешен писмен въпрос до Европейската комисия относно готовността за реакция при евентуална нова мигрантска вълна. Той настоява държавите на първа линия, включително България, да бъдат подпомогнати с ресурси, техника, експерти и финансиране от европейските агенции.
По думите му, към момента страната има капацитет да настани около 2000 мигранти в центровете. В контекста на миграционната криза отпреди десет години, Радев припомни, че тогава десетки хиляди мигранти са се опитвали ежедневно да преминат външните граници на ЕС.
Евродепутатът коментира и процедурата по искане за сваляне на имунитета на българския евродепутат Никола Минчев. "Процедурата е в своята крайна фаза. На Минчев е дадена възможност да представи обяснения. Предстои гласуване в Правната комисия, след което въпросът ще бъде разгледан и в пленарна зала на Европейския парламент", посочи Радев.
Чуйте още в аудиозаписа:
/
/
80% от клиентите на топлофикациите в страната са подменили измервателните си уреди с дистанционни
26.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.