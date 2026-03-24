Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Пленарната сесия на Европейския парламент през тази седмица ще бъде решаваща за гласуването на регламента за връщане на мигранти, информира българският евродепутат от ГЕРБ/ЕНП Емил Радев. "Новите правила са особено важни на фона нарастващия риск от мигрантски натиск заради ескалацията на конфликта в Близкия изток и възможността да се стигне до сухопътна операция в Иран. Като страна, която пази външната граница на ЕС и е на първа линия на мигрантските потоци, България е сред най-уязвимите, предупреди Радев по време на среща с членове и симпатизанти на ГЕРБ във варненския район "Аспарухово“.

"Въпреки съпротивата на социалисти, зелени и либерали, успяхме да осигурим спешното разглеждане на регламента от Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи в ЕП и проектът на ЕНП беше приет. Надявам се разумът да надделее и при вота на сесия, защото тези правила трябва да заработят час по-скоро“, заяви Радев. Той припомни, че в момента реално се връща само един на всеки петима мигранти без право на престой. "За година ЕС напускат едва 20% от половин милион души, които подлежат на връщане“, добави евродепутатът.

Регламентът ще действа като допълнение към Пакта за миграцията и убежището, който влиза в сила само до няколко месеца. Новите правила ще ускорят процедурите по връщане, ще разширят възможностите за задържане и забрани за влизане, когато това е необходимо. "Мигрантите без право на престой няма да могат да се движат свободно из Европа – докато се установява дали имат право на убежище, ще бъдат настанявани в центрове от затворен тип“, обясни Радев. Той допълни, че вече е приет списък на третите сигурни държави, сред които са Бангладеш, Колумбия, Египет, Косово, Индия, Мароко, Тунис. Техните граждани нямат право на убежище, защото не бягат от война, а са икономически мигранти.

Евродепутатът акцентира върху необходимостта България да има ясен план за действие при нови мигрантски вълни и не спести критики към служебното правителство, което въпреки нарастващите заплахи предприе поголовни смени на директори в областните дирекции на МВР и службите за сигурност. Като визира и ефекта на напрежението в Близкия изток върху цените на енергоносителите, Емил Радев изтъкна, че в несигурни времена, изпълнени с кризи и конфликти, България се нуждае от стабилно правителство и активна позиция в ЕС.

В контекста на предстоящите избори той заяви, че ГЕРБ трябва да остане фактор в управлението на страната ни. По думите му с приемането ни в Шенген и еврозоната партията е доказала, че постига стратегическите цели на България, а решаващата роля на правителството на Бойко Борисов при трудните преговори между ЕС и Турция при първата голяма мигрантска вълна са ярък пример за успешна дипломация, който се признава от всички в Европа.

"Сега не е време за политически експерименти. Имаме нужда от ред в държавата, работа за хората и растеж в икономиката“, увери Радев и пожела успех на силната варненска листа на ГЕРБ – СДС, в която има трима доказали се министри – водачът Владислав Горанов, Мирослав Боршош и Даниел Митов. "Те не обещават, а работят. Именно резултатите от управлението на ГЕРБ са най-силният аргумент срещу популизма и кухите лозунги на опонентите ни“, заключи евродепутатът.