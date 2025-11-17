ЗАРЕЖДАНЕ...
Емил Радев: Европейската комисия се вслуша в исканията ни и обяви своите цели за опростяване на европейското законодателство
©
Според него свръхрегуацията се отразява върху конкурентоспособността и растежа в цяла Европа. "Пакетът "Омнибус“ ще стимулира конкурентоспособността и ще отключи допълнителен инвестиционен капацитет за предприятията. Компаниите в целия Европейски съюз ще се възползват от опростяването на предложенията. Говорим за общи икономии на годишни административни разходи от около 6,3 милиарда евро и мобилизиране на допълнителен публичен и частен инвестиционен капацитет от 50 милиарда евро в подкрепа на политическите приоритети. Плановете са административната тежест да бъде намалена с поне 25 до 35% за малките и средни предприятия до края на мандата през 2029 г.“, обясни евродепутатът.
"Европейският парламент настоява Еврокомисията да създаде цифров портал за предприятия с безплатен достъп до шаблони, насоки и информация за всички европейски изисквания за отчитане. Този портал трябва да допълва европейския единен достъпен пункт", допълни Емил Радев.
Още от категорията
/
Мая Манолова подава жалба срещу цената на синя и зелена зона: Призовава гражданите да се присъединят
16:16
Марина Шидеров: Живеем във време, в което технологиите, които ни пазят, и тези, които ни развиват, са неразделни
12:53
Всички, които получават българска пенсия и живеят в чужбина, трябва да правят това, за да не им спрат парите!
09:00
Лияна Панделиева: Иде ми да вия с глас! Считам България за едно от най-страховитите и непредвидими места
15.11
Ендокринолог каза какви са причините за инсулиновата резистентност и защо популярните протеинови барчета могат да навредят
14.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.