Европейската комисия се вслуша в исканията ни и обяви своите цели за опростяване на европейското законодателство. Пакетът "Омнибус“ трябва да изчисти излишните регулации, които издигат прекомерни бюрократични бариери пред бизнеса и спъват инициативата. Това каза българският евродепутат от ГЕРБ/ЕНП и заместник-председател на правната комисия в Европейския парламент доц. д-р Емил Радев внаСпоред него свръхрегуацията се отразява върху конкурентоспособността и растежа в цяла Европа. "Пакетът "Омнибус“ ще стимулира конкурентоспособността и ще отключи допълнителен инвестиционен капацитет за предприятията. Компаниите в целия Европейски съюз ще се възползват от опростяването на предложенията. Говорим за общи икономии на годишни административни разходи от около 6,3 милиарда евро и мобилизиране на допълнителен публичен и частен инвестиционен капацитет от 50 милиарда евро в подкрепа на политическите приоритети. Плановете са административната тежест да бъде намалена с поне 25 до 35% за малките и средни предприятия до края на мандата през 2029 г.“, обясни евродепутатът."Европейският парламент настоява Еврокомисията да създаде цифров портал за предприятия с безплатен достъп до шаблони, насоки и информация за всички европейски изисквания за отчитане. Този портал трябва да допълва европейския единен достъпен пункт", допълни Емил Радев.