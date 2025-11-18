Форумът на българското вино DiVino.Taste става все по-голям, има все повече посетители, все по-важен става за производителите и за цялата винена общност. Надяваме се, че ще продължим да го развиваме в правилната посока. Това каза в предаванетос водещ Ася Александрова организаторът на форума на българското вино DiVino.Taste и един от учредителите на Българска винена академия Емил Коралов."В началото, когато започнахме да го правим, гледахме всичко да е много по-класическо, да показваме класически неща, добри примери отвсякъде по света. Сега е по-различно, сега търсим интересното, непознатото, търсим такива неща, които на хората ще им е любопитно и интересно да опитат и да разберат повече за тях,“ каза той и посочи, че българската публика става все по-претенциозна благодарение и на различните форуми, които са правени през годините, които възпитават добрия винен вкус. "Ние като медия и като форуми, които правим, имаме своя пръст във възпитанието и в насоките към българската вина на публиката, и техните интереси, предпочитания, вкусове.“DiVino.Taste е формат на българското вино, където се дава възможност на всички винари, които правят бутилирано вино, да участват със своята продукция. "Има много винарни, които чакат да се поналожат и тогава почват да участват на DiVino.Taste, защото се притесняват, че ако не са на нивото на останалите и за тях това ще е по-скоро негатив,“ посочи той и разказа, че на форума участват винарни от всички региони, като разделението не е класическото – на Дунавска равнина и Тракийска низина, а България е разделена на 8 винени региона, които не са официално дефинирани по закон, но са приети както от публиката, така и от професионалистите, работещи с вино.По думите на госта 8-те региона са оптимално за това, което България е в момента и това, което се очаква да бъде в следващите 20-30 години в областта на виното: Северозападна България с нейната организация "Дунавски винари“, обединяваща всички винари от региона; Централната Дунавска равнина, където все още нямат обединение. "Много е важно всеки един регион да има собствено обединение и да може да работят заедно“; следва Североизтока, Северното Черноморие, където също са много силно обединени; Южно Черноморие е Източна Тракия; Сакар-Източни Родопи, "Това е една от най-силните организации“; Западна Тракия: "Там има Пловдивски винени маршрути, които пък са ново образование, но те много бързо набират скорост“; Долината на Струма, "Те са едни от първите, които заедно тръгнаха в обща посока. Така че освен самите региони, много е важно какво случва вътре в региона и как този регион сам излиза пред обществото“.Като качество Българско вино е много конкурентно, но проблемът с цените е сериозен, сподели още Коралов, тъй като европейските вина от Франция, Испания, Италия са доста по-силно субсидирани от българските. "Това създава изключителен дискомфорт за нашите винари, което за външния пазар е по някакъв начин обяснимо, но проблемът го има и в България. Много силен е вносът. Самите фирми, които внасят вина, са доста силно маркетингово ориентирани, особено в Хорека канала, и успяват много добре да се позиционират и в голяма степен да изтласкат българските вина от ресторантите,“ обясни той, като добави, че има и ресторантьори, които вече осъзнават, че е много по-важно в България да промотираш българските вина, защото в крайна сметка това е правилният начин да се развие този отрасъл. "Това е дълъг процес и поне още 5-6 години тази тема ще се дискутира, ще се опитваме да ги убеждаваме колко по-добре е в България в българските ресторанти да има българско вино.“И през тази година DiVino.Taste предлага майсторски класове: "Програмата ни е много силна, с изключително интересни, любопитни и зареждащи майсторски класове както от български лектори, така и от чужди. 14-ото издание на най-големия форум на българското вино DiVino.Taste ще се проведе от 28 до 30 ноември 2025, в на Интер Експо Център, София.