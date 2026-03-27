Емил Дечев по повод информацията, че прокурорският син Васил Михайлов е избягал при престрелка с ГДБОП в курорта "Боровец".
"Не са компютри, а са компоти. Така мога да отговоря на тази информация, която беше разпространена в определени сайтове, които се самодекларират като медии и като работещи в тях журналисти", уточни той.
"Вероятно това е провокирало агресия от страна на сина на окръжния прокурор. Опитали са се да го нападнат с бухалки. Той е използвал огнестрелно оръжие, стрелял е във въздуха. Тогава са пообягнали с колата. Пътувайки по черен път, са изоставили автомобила", каза Дечев.
Той е категоричен, че полицията затяга обръча около Михайлов и прави всичко възможно да го залови.
"Историята, която се опитват да пробутат - не е вярна", категоричен бе Емил Дечев.
